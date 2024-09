IBM Sterling Order Management Supply Chain Resiliency offre une visibilité complète de bout en bout de la chaîne d’approvisionnement en intégrant de façon fluide des données provenant de sources disparates. Cette visibilité améliorée permet d’anticiper les perturbations et d’adopter des stratégies de réponse agiles, ce qui améliore considérablement la résilience de votre chaîne d’approvisionnement. Lorsque vous disposez d’une visibilité sur ces sources de données, vous pouvez appliquer des business rules pour identifier rapidement les divergences et les problèmes au cours du cycle de vie des commandes et des expéditions. De plus, cela permet de détecter les disparités entre les performances prévues et réelles.

L’extension offre également la possibilité d’opter pour des modules d’application supplémentaires, en débloquant des fonctionnalités puissantes telles que la traçabilité de la provenance, les rapports sur l’empreinte carbone des produits et la gestion des émissions des fournisseurs.