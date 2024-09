L’industrie alimentaire souffre encore aujourd’hui d’un manque de visibilité sur l’origine des ingrédients et d’une mauvaise manipulation des produits pendant le transport et le stockage, entraînant des problèmes de qualité et de sécurité, du gaspillage alimentaire, une perte de confiance des consommateurs et des atteintes à la réputation de la marque. La demande croissante des clients en matière d’approvisionnement durable, de provenance des produits et de transparence de la chaîne d’approvisionnement, ainsi que les exigences légales et réglementaires, soulignent la nécessité de disposer de données de traçabilité des aliments.

IBM Food Trust est un réseau collaboratif rassemblant des producteurs, des transformateurs, des grossistes, des distributeurs, des fabricants, des détaillants et autres professionnels qui s’efforce d’améliorer la visibilité et la responsabilité tout au long de la chaîne d’approvisionnement alimentaire. Basée sur IBM Blockchain, cette plateforme connecte les participants à l’aide d’un registre autorisé, immuable et partagé contenant les informations de provenance des produits alimentaires, de transactions et de transformation. Ce registre permet de suivre les produits tout au long de la chaîne d’approvisionnement, de partager la documentation avec les partenaires commerciaux de manière sécurisée et de renforcer la confiance des consommateurs dans votre marque.