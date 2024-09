IBM Sterling Inventory Visibility est un service cloud qui traite l’activité d’offre et de demande au niveau des stocks afin de vous fournir une visibilité globale, précise et en temps réel sur tous les canaux de vente. Optimisez vos opérations métier pour améliorer les expériences d’achat des clients et éviter les ruptures de stock et les surréservations. IBM Sterling Inventory Visibility s’intègre sans effort à toute solution commerciale existante.