Les chaînes d’approvisionnement d’aujourd’hui sont de plus en plus complexes et fragiles, et sont soumises à des perturbations imprévues, à des augmentations de coût et à des exigences de conformité réglementaire croissantes. Les entreprises sont à la recherche d’une visibilité unifiée de l’ensemble de leur réseau de fournisseurs pour faciliter le suivi de la provenance des produits, des stocks, des expéditions, de la durabilité des fournisseurs et des produits, ainsi que des informations d’approvisionnement.

La solution et système de gestion IBM Sterling Transparent Supply vous permet de renforcer l’immuabilité grâce à un registre distribué et partagé pour effectuer des transactions avec vos partenaires de la chaîne d’approvisionnement de façon plus fiable et plus efficace. Dans un monde où la vitesse, la précision et la connectivité définissent les chaînes d’approvisionnement optimales, IBM Sterling Transparent Supply permet la traçabilité, la transparence, les informations et l’accès autorisé aux données spécifiques aux produits à l’échelle de l’entreprise.