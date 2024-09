Les logiciels de gestion des risques de la chaîne d’approvisionnement (SCRM) vous aident à tenir vos promesses client. Cela commence par aider les prestataires et les fournisseurs à faire face facilement aux perturbations de la chaîne d’approvisionnement. Quelle que soit la solidité de vos équipes chargées de la chaîne d’approvisionnement, la sélection des bons fournisseurs pour répondre aux besoins de votre entreprise tout en garantissant la pérennité de votre réseau de chaîne d’approvisionnement est un processus long et coûteux.



IBM Trust Your Supplier vous offre une vue holistique en temps réel de vos fournisseurs, en incorporant des informations fournisseurs fiables et des données enrichies provenant de validateurs reconnus par le secteur, réduisant ainsi les vulnérabilités. Ce puissant moteur d’analyse utilise l’intelligence artificielle et combine efficacement ces fonctionnalités avec une cybersécurité rigoureuse pour gérer les risques fournisseur. Il contrôle en permanence le respect des réglementations et permet ainsi de disposer en permanence d’un réseau de fournisseurs de confiance.