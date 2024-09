Les responsables de la chaîne d’approvisionnement mondiale ont été contraints de repenser fondamentalement les méthodes de travail traditionnelles. En effet, l’utilisation d’une logique dépassée constitue la menace la plus importante pour la gestion des perturbations.



Les services de conseil IBM en matière de chaîne d’approvisionnement renforcent la gestion de la chaîne d’approvisionnement en aidant les clients à utiliser l’analytique avancée et l’IA pour responsabiliser leur personnel et mettre en œuvre des stratégies opérationnelles proactives et prédictives. Notre approche basée sur les actifs, nos technologies de pointe et nos assistants d’IA vous permettent de réagir rapidement à l’évolution des conditions changeantes du marché et favorisent la croissance, la résilience et l’amélioration de la prise de décision.

En appliquant l’IA et l’automatisation à sa propre chaîne d’approvisionnement, IBM a pu prendre de meilleures décisions, gagner du temps et économiser 160 millions de dollars grâce à la réduction des coûts de stockage et à l’optimisation des frais d’expédition.