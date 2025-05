Qu'est-ce que la gestion des stocks ?

Les stocks peuvent constituer l’actif le plus important d’une entreprise. La gestion des stocks est le point où convergent tous les éléments de la chaîne d’approvisionnement. Disposer de stocks insuffisants, c’est potentiellement susciter le mécontentement des clients. Un stock trop important présente à son tour des inconvénients, à savoir des coûts de stockage et d’assurance élevés, ainsi que le risque de dégradation, de vol ou encore d’endommagement. Les entreprises dotées de chaînes d’approvisionnement et de processus de fabrication complexes doivent trouver le bon équilibre entre trop et pas assez de stocks.