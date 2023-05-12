Les appareils IoT, appelés « objets intelligents », peuvent aller de simples appareils « domestiques intelligents », tels que des thermostats intelligents, à des appareils portables tels que des montres connectées et des vêtements compatibles RFID, en passant par des machines industrielles et des systèmes de transport complexes. Les experts en technologie envisagent même des « villes intelligentes » fondées sur les technologies IdO.

L’IdO permet à ces objets intelligents de communiquer entre eux et avec d’autres appareils connectés à Internet. Comme les smartphones et les passerelles, créant un vaste réseau d’appareils interconnectés capables d’échanger des données et d’effectuer diverses tâches de manière autonome. Cela peut inclure :

le contrôle des conditions environnementales dans les exploitations agricoles

la gestion des modèles de circulation avec des voitures intelligentes et d’autres appareils automobiles intelligents

le contrôle des machines et des processus dans les usines ;

le suivi des stocks et des expéditions dans les entrepôts

Les applications potentielles de l’IdO sont nombreuses et variées, et leur impact est déjà ressenti dans un large éventail de secteurs, notamment la fabrication, le transport, la santé et l’agriculture. Alors que le nombre d’appareils connectés à Internet continue de croître, l’IdO est susceptible de jouer un rôle de plus en plus important dans l’évolution de notre monde, et de transformer la façon dont nous vivons, travaillons et interagissons les uns avec les autres.

Dans un contexte d’entreprise, les appareils IdO sont utilisés pour surveiller un large éventail de paramètres tels que la température, l’humidité, la qualité de l’air, la consommation d’énergie et la performance des machines. Ces données peuvent être analysées en temps réel pour identifier les modèles, les tendances et les anomalies qui peuvent aider les entreprises à optimiser leurs opérations et à améliorer leurs résultats.