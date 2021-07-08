Qu’est-ce que la blockchain ?

La blockchain fonctionne comme une base de données décentralisée et distribuée, dont les données sont stockées sur de multiples ordinateurs, ce qui la rend résistante à la falsification. Les transactions sont validées par un mécanisme de consensus, garantissant l’accord de l’ensemble du réseau.

Dans la technologie blockchain, chaque transaction est regroupée en blocs, qui sont ensuite reliés entre eux, formant une chaîne sécurisée et transparente. Cette structure garantit l’intégrité des données et fournit un enregistrement inviolable, ce qui rend la blockchain idéale pour des applications telles que les cryptomonnaies et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.

Le principal avantage de la blockchain réside dans sa capacité à offrir sécurité, transparence et confiance sans passer par des intermédiaires traditionnels, tels que les banques ou d’autres tiers. Sa conception réduit le risque de fraude et d’erreurs, ce qui en fait un atout particulièrement précieux dans les secteurs où la sécurité des transactions est essentielle, notamment la finance et la santé. En outre, la blockchain aide les entreprises à stimuler leur efficacité et à réduire leurs coûts en rationalisant les processus et en renforçant la responsabilité.