Qu’est-ce que la blockchain ?

La blockchain est un registre numérique partagé et immuable qui permet d’enregistrer les transactions et de suivre les actifs au sein d’un réseau d’entreprises, tout en fournissant une source d’information unique.
La blockchain fonctionne comme une base de données décentralisée et distribuée, dont les données sont stockées sur de multiples ordinateurs, ce qui la rend résistante à la falsification. Les transactions sont validées par un mécanisme de consensus, garantissant l’accord de l’ensemble du réseau.
Dans la technologie blockchain, chaque transaction est regroupée en blocs, qui sont ensuite reliés entre eux, formant une chaîne sécurisée et transparente. Cette structure garantit l’intégrité des données et fournit un enregistrement inviolable, ce qui rend la blockchain idéale pour des applications telles que les cryptomonnaies et la gestion de la chaîne d’approvisionnement.
Le principal avantage de la blockchain réside dans sa capacité à offrir sécurité, transparence et confiance sans passer par des intermédiaires traditionnels, tels que les banques ou d’autres tiers. Sa conception réduit le risque de fraude et d’erreurs, ce qui en fait un atout particulièrement précieux dans les secteurs où la sécurité des transactions est essentielle, notamment la finance et la santé. En outre, la blockchain aide les entreprises à stimuler leur efficacité et à réduire leurs coûts en rationalisant les processus et en renforçant la responsabilité.
La technologie blockchain a vu le jour avec l’introduction du Bitcoin en 2008, créé par une personne ou un groupe anonyme connu sous le nom de Satoshi Nakamoto. La technologie sous-jacente du Bitcoin a été conçue comme une monnaie numérique décentralisée permettant des transactions pair à pair sans avoir recours à un intermédiaire de confiance tel qu’une banque. La blockchain servait de registre public, enregistrant de manière sécurisée toutes les transactions et empêchant les doubles dépenses, un problème majeur pour les monnaies numériques à l’époque.
Avec le développement de plateformes telles qu’Ethereum en 2015, la blockchain a commencé à prendre en charge les contrats intelligents, des contrats numériques stockés sur une blockchain et automatiquement exécutés lorsque des conditions prédéterminées sont remplies.
Cette évolution a élargi les applications concrètes de la blockchain, qui s’est étendue à des domaines tels que l’immobilier, la finance, la gestion de la chaîne d’approvisionnement, les soins de santé et même les systèmes de vote. Au fil du temps, la blockchain s’est développée bien au-delà de ses origines dans le domaine des cryptomonnaies, devenant un acteur clé de la finance décentralisée (DeFi) et des jetons non fongibles (NFT).
Aujourd’hui, la blockchain continue d’évoluer, avec des progrès constants visant à améliorer son évolutivité, sa confidentialité et son intégration avec les technologies émergentes telles que l’intelligence artificielle (IA) et l’Internet des objets (IdO).
Selon un rapport de Statista, la technologie blockchain devrait connaître une croissance de près de 1 000 milliards de dollars américains d’ici 2032, avec un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 56,1 % depuis 2021.1
La technologie blockchain offre divers avantages qui transforment les opérations des entreprises, renforçant la confiance, la sécurité, la traçabilité et l’efficacité dans de nombreux secteurs.
Voici quelques-uns des principaux avantages de la blockchain :
La blockchain crée un réseau sécurisé, réservé aux membres, garantissant un accès précis et rapide aux données. Les enregistrements confidentiels ne sont partagés qu’avec les membres autorisés du réseau, ce qui favorise la confiance et crée une visibilité de bout en bout sur l’ensemble du système.
Le consensus entre les membres du réseau est nécessaire pour valider l’exactitude des données, et toutes les transactions validées sont immuables et enregistrées de manière permanente. Cette fonctionnalité garantit qu’aucune transaction ne peut être supprimée, même par un administrateur système.
La blockchain offre une traçabilité instantanée grâce à une piste d’audit transparente du parcours d’un actif. Dans les secteurs privilégiant la durabilité, elle permet le partage direct des données de provenance, vérifiant ainsi les pratiques éthiques. Elle peut également révéler les inefficacités de la chaîne d’approvisionnement, telles que les retards, ce qui favorise une plus grande responsabilité.
Grâce à un registre distribué partagé entre les membres du réseau, il n’est plus nécessaire de procéder à des rapprochements fastidieux. Stockés sur la blockchain, les contrats intelligents peuvent automatiser les processus et accélérer les transactions.
Les contrats intelligents facilitent l’automatisation transparente des transactions, améliorant l’efficacité et accélérant les processus en temps réel. Lorsque des conditions prédéfinies sont remplies, ils déclenchent automatiquement l’étape suivante, réduisant ainsi le besoin d’intervention manuelle.
La technologie blockchain comporte plusieurs fonctionnalités principales qui améliorent la sécurité, la transparence et l’efficacité des transactions et de la gestion des données :
Tous les participants au réseau ont accès au registre distribué et à son enregistrement immuable des transactions. Ce registre partagé enregistre les transactions une seule fois, éliminant ainsi la duplication des efforts typique des réseaux d’entreprises traditionnels.
Aucun participant ne peut modifier ou altérer une transaction après son enregistrement dans le registre partagé. Si un enregistrement de transaction comporte une erreur, une nouvelle transaction doit être ajoutée pour annuler l’erreur, et les deux transactions sont alors visibles.
Les contrats intelligents sont des accords auto-exécutables stockés sur la blockchain, dont les termes sont écrits en code et automatiquement exécutés lorsque des conditions prédéfinies sont remplies. Ils peuvent être utilisés à diverses fins, telles que le transfert d’obligations d’entreprise ou le déclenchement de paiements d’assurance voyage. En automatisant ces processus, les contrats intelligents accélèrent les transactions, réduisent le besoin d’intermédiaires et garantissent la transparence et la sécurité.
La cryptographie à clé publique est une méthode employée pour sécuriser les transactions et les données sur la blockchain à l’aide de deux clés cryptographiques : une clé publique et une clé privée. La première sert d’adresse pour recevoir des cryptomonnaies ou des données, tandis que la seconde est une clé confidentielle qui permet de contrôler les actifs numériques associés. Le détenteur de la clé privée peut autoriser des transactions, assurer la sécurité et vérifier la propriété, tandis que la clé publique permet à d’autres personnes d’envoyer des fonds ou des données à la bonne adresse.
La technologie de la blockchain enregistre les transactions de manière sécurisée en reliant entre eux des blocs de données. Chaque bloc contient des informations importantes sur les transferts d’actifs et garantit l’intégrité de l’ensemble du processus. Voici son fonctionnement.
Chaque transaction est enregistrée sous la forme d’un « bloc » de données sur la blockchain. Ces blocs contiennent des données clés sur les mouvements d’actifs, qu’ils soient tangibles (comme un produit) ou intangibles (comme la propriété intellectuelle). Ces données essentielles incluent l’identité des parties, la nature et la date de la transaction, le lieu, le montant, ainsi que d’éventuelles conditions particulières, par exemple la température requise pour une expédition de denrées alimentaires.
En outre, chaque bloc contient un horodatage, qui enregistre le moment exact où la transaction est ajoutée à la blockchain. Cet horodatage garantit l’ordre chronologique des transactions et ajoute un niveau supplémentaire de vérifiabilité aux données, empêchant toute modification rétrospective des informations enregistrées.
Chaque bloc est lié au bloc précédent et au bloc suivant, créant ainsi une chaîne de données sécurisée. Cette dernière existe grâce à des hachages cryptographiques, des identifiants uniques pour chaque bloc. Le hachage d’un bloc comprend les données du bloc précédent, garantissant ainsi la séquence et le moment exacts de chaque transaction. Le hachage cryptographique rend presque impossible la modification d’un bloc sans changer tous les blocs suivants, garantissant ainsi l’intégrité de l’ensemble du processus.
Les blocs sont regroupés au sein d’une chaîne irréversible appelée blockchain. Chaque nouveau bloc renforce la sécurité et la validation du bloc précédent, et donc de l’ensemble de la chaîne. Cette architecture basée sur le Bitcoin est ce qui rend les systèmes décentralisés si sûrs et fiables.
Les nœuds du réseau blockchain valident et maintiennent la blockchain en confirmant la validité de chaque transaction grâce à des algorithmes de consensus, garantissant ainsi la sécurité et l’immuabilité du système. La preuve de travail (PoW) et la preuve d’enjeu (PoS) sont parmi les algorithmes de consensus les plus couramment utilisés dans les réseaux blockchain, chacun contribuant à sécuriser le système tout en validant les transactions.
À chaque nouveau bloc, la blockchain devient plus sécurisée, rendant presque impossible la modification des transactions passées. Cette immuabilité fournit un registre fiable et transparent sur lequel tous les membres du réseau peuvent compter, empêchant la fraude et garantissant que tous les enregistrements de transactions sont exacts et immuables.
Il existe plusieurs manières de créer un réseau blockchain. Ils peuvent être publics, privés, autorisés ou construits par un consortium :
Les protocoles blockchain sont l’ensemble des règles qui régissent la manière dont les données sont enregistrées, partagées et sécurisées au sein d’un réseau blockchain. Ces protocoles établissent les bases du fonctionnement du réseau. Cependant, pour tirer pleinement parti de ces protocoles, les développeurs ont besoin d’une plateforme qui fournit l’environnement et les outils nécessaires pour créer, déployer et interagir avec des applications décentralisées (dapps).
C’est pourquoi les plateformes blockchain, construites sur la base de ces protocoles, offrent l’infrastructure et les services requis pour créer et exécuter des applications au sein de l’écosystème blockchain. Alors que les protocoles définissent les fonctionnalités de base, les plateformes les étendent en permettant le développement de solutions pratiques.
Les protocoles et les plateformes blockchain se recoupent souvent, car les plateformes s’appuient généralement sur des protocoles spécifiques pour fonctionner.
Voici un aperçu des protocoles et plateformes blockchain courants :
Hyperledger Fabric, un projet open source de la Fondation Linux, est un cadre modulaire de blockchain, devenu la norme non officielle pour les plateformes de blockchain d’entreprise telles que l’IBM® Blockchain Platform. Conçu comme une base pour le développement d’applications dédiées aux entreprises et de stratégies sectorielles, l’architecture ouverte et modulaire d’Hyperledger Fabric exploite des composants prêts à l’emploi pour s’adapter à un large éventail de cas d’utilisation métier.
Ethereum est une plateforme blockchain décentralisée et open source qui permet aux développeurs de créer et de déployer des contrats intelligents et des applications décentralisées. Ethereum Enterprise est spécialement conçu pour les applications blockchain d’entreprise.
Corda est une plateforme de registre distribué conçue pour les entreprises, qui permet des transactions sécurisées et privées sur des réseaux autorisés. Elle permet aux organisations de partager des données et d’exécuter des accords uniquement avec les parties concernées, ce qui la rend idéale pour des secteurs tels que la finance, la santé et la gestion de la chaîne d’approvisionnement. Corda privilégie la confidentialité, l’évolutivité et la conformité réglementaire.
Quorum est une plateforme blockchain open source autorisée basée sur Ethereum, conçue pour une utilisation en entreprise. Elle offre un haut degré de confidentialité et d’évolutivité, permettant aux entreprises d’exécuter des contrats intelligents et d’effectuer des transactions en toute sécurité au sein d’un réseau privé. Quorum prend en charge des fonctionnalités telles que la confidentialité des transactions et des mécanismes de consensus plus rapides, ce qui la rend idéale pour les institutions financières où la confidentialité et la conformité réglementaire sont critiques.
Lors de la création d’une application blockchain d’entreprise, il est essentiel de disposer d’une stratégie de sécurité blockchain complète qui exploite des cadres de cybersécurité, des services d’assurance et des bonnes pratiques afin de réduire les risques d’attaques et de fraudes. Cette stratégie doit englober des domaines clés tels que la gestion des identités et des accès (IAM), en veillant à ce que seuls les utilisateurs autorisés puissent accéder aux composants critiques, et en utilisant des techniques de chiffrement robustes pour la protection des données. En outre, l’adoption de mécanismes de consensus efficaces et résistants aux attaques est primordiale pour garantir l’intégrité du réseau.
Voici d’autres impératifs de sécurité importants :
Le Bitcoin est la première monnaie numérique décentralisée à permettre des transactions pair à pair sans autorité centrale. Il utilise la technologie blockchain comme infrastructure sous-jacente, qui agit comme un registre distribué qui enregistre et vérifie toutes les transactions en Bitcoin.
En tant que cryptomonnaie la plus connue, le Bitcoin joue un rôle central dans l’écosystème de la blockchain, mais il fait également partie d’un marché plus large et en pleine évolution. Les prix dans le domaine du Bitcoin et des cryptomonnaies sont très volatils, des facteurs tels que les progrès technologiques, le sentiment du marché, la demande des investisseurs et les changements réglementaires jouant un rôle important.
La combinaison de la blockchain et de l’IA crée de nouvelles opportunités pour les entreprises de divers secteurs. Grâce au registre immuable et à la décentralisation de la blockchain, l’IA peut améliorer la transparence et la sécurité des données, en relevant des défis tels que l’IA explicable.
Par exemple, dans la gestion de la chaîne d’approvisionnement, la blockchain garantit la traçabilité et l’authenticité des produits, tandis que l’IA analyse les données pour prévoir la demande et optimiser la logistique. L’IA aide à automatiser l’évaluation des risques dans les services financiers, tandis que la blockchain sécurise les transactions et garantit la conformité.
Au-delà de ces applications, l’intégration de la blockchain et de l’IA fait également des progrès significatifs dans des secteurs tels que la santé. Les professionnels de santé exploitent l’IA pour analyser les données des patients afin de personnaliser les traitements et des solutions blockchain pour garantir la confidentialité et la sécurité des dossiers médicaux. Cette convergence renforce la confiance, améliore l’efficacité et favorise l’automatisation des processus, ce qui se traduit par des opérations métier plus rapides et plus fiables dans tous les secteurs.
Hyperledger Fabric est un cadre blockchain modulaire et open source destiné au développement d’applications métier adaptées aux stratégies par secteur.
Les gouvernements, les entreprises et les institutions utilisent la blockchain pour disposer d’une infrastructure sécurisée et fiable pour l’identité numérique et les identifiants.
La blockchain est un réseau « sans confiance » qui offre une sécurité, une transparence et une automatisation renforcées
