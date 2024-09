Qu'est -ce que Hyperledger Fabric ?

Hyperledger Fabric est une plateforme d'entreprise ouverte, éprouvée et distribuée. La solution dispose de contrôles de confidentialité évolués de sorte que seules les données que vous souhaitez partager soient partagées entre les participants au réseau « autorisés » (connus).



Les contrats intelligents documentent les processus métiers que vous souhaitez automatiser avec des clauses auto-exécutables entre les parties écrites dans les lignes de code. Le code et les accords que la solution contient existent dans le réseau de blockchain décentralisé et distribué. Les transactions sont traçables et irréversibles, ce qui crée la confiance entre les organisations. Cela permet aux entreprises de prendre des décisions plus éclairées plus rapidement, et donc de gagner du temps, de réduire les coûts et diminuer les risques.