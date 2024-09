Les réseaux de blockchain peuvent différer en ce qui concerne ceux qui peuvent y participer et y accéder. Les réseaux sont généralement étiquetés comme publics ou privés, ce qui indique qui est autorisé à participer, et autorisé ou non autorisé, ce qui décrit comment les participants accèdent au réseau.

Blockchains publiques et privées

Les réseaux de blockchain publique autorisent généralement quiconque de s'y joindre et aux participants à rester anonymes. Une blockchain publique utilise des ordinateurs connectés à Internet pour valider les transactions et obtenir un consensus. Bitcoin est probablement l'exemple le plus connu de blockchain publique, le consensus étant obtenu grâce au « minage bitcoin ». Les ordinateurs du réseau bitcoin, ou « mineurs », tentent de résoudre un problème cryptographique complexe pour créer une preuve de calcul et ainsi valider la transaction. En dehors des clés publiques, il existe peu de contrôles d'identité et d'accès dans ce type de réseau.

Les blockchains privées utilisent l'identité pour confirmer l'adhésion et les privilèges d'accès et n'autorisent généralement que les organisations connues à les rejoindre. Ensemble, les organisations forment un « réseau d'affaires » privé, réservé aux membres. Une blockchain privée dans un réseau autorisé atteint le consensus par un processus appelé « approbation sélective », où des utilisateurs connus vérifient les transactions. Seuls les membres disposant d'un accès et d'autorisations spéciaux peuvent tenir à jour le registre des transactions. Ce type de réseau nécessite plus de contrôles des identités et des accès.

Lors de la création d'une application de blockchain, il est essentiel d'évaluer le type de réseau qui conviendra le mieux à vos objectifs métier. Les réseaux privés et autorisés peuvent être étroitement contrôlés et sont préférables pour des raisons de conformité et de réglementation. Cependant, les réseaux publics et sans autorisation peuvent permettre une plus grande décentralisation et distribution.