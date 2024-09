Qu’est-ce que la blockchain ?

Les affaires fonctionnent grâce aux informations. Plus les informations sont reçues rapidement et plus elles sont précises, mieux c’est. La blockchain est idéale pour fournir ces informations, car elle fournit des informations immédiates, partagées et observables qui sont stockées dans un registre immuable auquel seuls les membres autorisés du réseau peuvent accéder. Un réseau blockchain peut suivre les commandes, les paiements, les comptes, la production et bien plus encore. Et comme les membres partagent une vue unique de la vérité, vous pouvez voir tous les détails d’une transaction de bout en bout, ce qui vous donne une plus grande confiance et de nouvelles efficacités et opportunités.