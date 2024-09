Alors que les entreprises s’adaptent à une nouvelle normalité en constante évolution, il est indispensable d’étendre la collaboration et l’optimisation au-delà de votre organisation pour passer à la vitesse supérieure. La transformation n’est pas toujours facile, et la technologie ne devrait pas l’entraver. Renforcez l’agilité opérationnelle, la connectivité et dégagez de nouvelles sources de revenus grâce à un échange de données sécurisé de bout en bout et à l’automatisation des flux de travaux au-delà des limites de votre organisation. Découvrez comment IBM fait entrer le monde professionnel dans une nouvelle ère de collaboration et d’innovation.