Même avant l’apparition de la COVID-19, les secteurs de la santé et des sciences de la vie étaient confrontés à des difficultés importantes, notamment en matière d’interopérabilité, de confidentialité et de traçabilité de la chaîne d’approvisionnement. Par ailleurs, les systèmes de dossiers médicaux électroniques propriétaires, provenant de plus de 700 fournisseurs, ne communiquent généralement pas entre eux, ce qui constitue un autre défi majeur.¹ Rien qu’aux États-Unis, nous avons dénombré 1 750 incidents de contrefaçon de médicaments en 2018.²

Alors que la pandémie se poursuit, les soins de santé et les sciences de la vie sont confrontés à de nouveaux défis, notamment l’adaptation de la chaîne d’approvisionnement pour fournir des équipements de protection et développer rapidement des traitements, des tests et des vaccins. Pendant ce temps, les professionnels de santé s’efforcent de gérer le consentement et de sécuriser les données de santé individuelles alors qu’ils cherchent à tirer parti des données de santé pour rouvrir leurs portes en toute sécurité.

Les solutions Blockchain ont déjà démontré leur valeur dans les soins de santé et les sciences de la vie en favorisant la confiance et la collaboration, et elles vont rester à l’avant-garde pour relever des défis toujours plus nombreux.