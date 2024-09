Quels articles ont été reçus ou non et qui est capable de le dire ? En travaillant en étroite collaboration avec IBM Blockchain, l’enseigne Home Depot dispose désormais d’une visibilité en temps réel sur son stock, avec un accès rapide à des informations partagées et fiables sur les marchandises tout au long de son processus d’expédition et de réception. Ainsi, le nombre de litiges avec les fournisseurs est en baisse et la résolution des conflits s’accélère.