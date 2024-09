Le DOD et IBM étudient comment la blockchain peut aider à garantir un approvisionnement sécurisé et rapide des marchandises ; accroître la confiance dans les choix des fournisseurs et des vendeurs ; accélérer le partage des données pour obtenir des analyses exactes ; offrir des informations d'inventaire plus précises et permettre de contrôler les étapes essentielles de la chaîne d'approvisionnement.