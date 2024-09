The Home Depot utilise des contrats intelligents dans la blockchain pour résoudre rapidement les différends avec les fournisseurs. Grâce à la communication en temps réel et à la visibilité accrue de la chaîne d'approvisionnement, ils établissent des relations plus solides avec les fournisseurs, ce qui leur permet de consacrer plus de temps aux tâches essentielles et à l'innovation.