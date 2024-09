{180 USD par mois par cœur de processeur virtuel (VPC) alloué}

IBM Blockchain Platform : Hyperledger Fabric Support Edition

Engagement minimum de 12 mois avec facturation mensuelle. Les images sont analysées et testées par des experts d’IBM afin de détecter les dernières menaces et d’éliminer les nouvelles vulnérabilités, ce qui garantit une fiabilité et un temps de disponibilité optimal. Les images sont déployées via Kubernetes Operator, qui est inclus sans frais supplémentaires, pour vous faire gagner du temps et des efforts lorsque vous validez vos droits et que vous vous assurez que les images sont correctement configurées. Fabric Operations Console est inclus sans frais supplémentaires et aide les utilisateurs à éviter les problèmes de déploiement et d’opérations.