Logiciels et solutions de gestion du cycle de vie des actifs (ALM)

Le coût des temps d’arrêt non planifiés augmente, les pénuries de compétences nuisent à la productivité et la gestion d’un système complexe d’actifs dans un contexte d’efficacité opérationnelle peut être une tâche redoutable, ce qui souligne la nécessité d’une gestion proactive et complète des actifs.​

​La gestion du cycle de vie des actifs est une approche stratégique qui permet aux organisations de garantir le bon fonctionnement de leurs actifs tout au long de leur durée de vie. La solution de gestion du cycle de vie des actifs d’IBM offre des fonctionnalités unifiées pour planifier, exploiter, entretenir et optimiser les actifs dans toutes les organisations grâce à une technologie intégrant l’IA.​