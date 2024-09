Donnez aux équipes d’exploitation, de qualité et de maintenance les moyens d’assurer à distance la surveillance, l’état et la maintenance prédictive des actifs, pilotés par l’IA.

Gestion de la maintenance

Bénéficiez d'une plus grande disponibilité et d'opérations plus efficaces grâce à une stratégie de maintenance qui exploite l'automatisation, la mobilité, les données IoT et l'IA.