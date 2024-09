Surveillez à distance les actifs et les opérations critiques grâce à un suivi piloté par l'IA dans toute l'entreprise. Rassemblez les données relatives à l'état d'exploitation et à l'IT avec les paramètres des processus dans des référentiels afin de bénéficier d'une visibilité sur les performances à l'échelle de l'entreprise et de recevoir des alertes moins nombreuses et plus précises, ainsi que des informations plus pertinentes.