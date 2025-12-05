IBM présente Maximo Condition Insight : gestion exploitable de la performance des actifs grâce à l’IA agentique
Une nouvelle génération d’intelligence qui simplifie la maintenance proactive.
Une nouvelle génération d’intelligence qui simplifie la maintenance proactive.
IBM® Maximo Condition Insight, une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’IA intégrée à IBM Maximo Application Suite, permet aux entreprises à forte intensité d’actifs d’obtenir des informations instantanées et explicables pour prendre en charge la maintenance conditionnelle (CBM).
Cette innovation aide les clients à passer d’une maintenance réactive à une maintenance prescriptive, en simplifiant la complexité et en accélérant la prise de décision avec l’IA agentique.
À mesure que les entreprises modernisent leurs opérations, Maximo Condition Insight étend les capacités d’IBM Maximo Asset Performance Management (APM) pour offrir une vue pilotée par l’IA des performances, de la fiabilité et des risques des actifs.
Condition Insight est une fonctionnalité d’IA agentique intégrée à Maximo APM, qui fonctionne de concert avec d’autres applications et fonctionnalités d’IA faisant partie de la suite Maximo Application Suite (MAS) plus large. Elle interprète les données relatives aux actifs afin d’expliquer leur état, de mettre en évidence les tendances émergentes et de recommander des mesures correctives afin de permettre une approche unifiée de maintenance conditionnelle (CBM) pilotée par l’IA dans l’ensemble de l’écosystème Maximo.
Optimisé par IBM watsonx, Condition Insight évalue les ordres de travail, les indicateurs, les données de séries temporelles, les relevés de compteurs, l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) et les alertes afin d’évaluer l’état des actifs, d’identifier des schémas de performance et de fournir des recommandations claires et exploitables, le tout communiqué dans un langage simple et compréhensible.
Les secteurs à forte intensité d’actifs subissent une pression croissante due au vieillissement des infrastructures, à la pénurie de main-d’œuvre et aux obligations de réduction des coûts. Les solutions CBM traditionnelles nécessitent souvent des mois d’intégration de données, de modélisation et de configuration technique.
Condition Insight lève cet obstacle en analysant les données des actifs en quelques secondes et en fournissant un résumé clair et explicite de leur état, des tendances et des actions recommandées, rendant ainsi l’IA pratique pour toutes les équipes de maintenance.
Voici 4 avantages de l’IA :
Les entreprises qui utilisent IBM Maximo Asset Performance Management et tirent parti de Condition Insight peuvent :
IBM combine le modèle de données d’actifs fiable de Maximo avec l’IA watsonx, offrant ainsi une IA explicable dédiée aux entreprises qui s’intègre directement dans les workflows de maintenance. Contrairement aux fournisseurs spécialisés qui nécessitent des configurations personnalisées, IBM fournit une solution évolutive et sécurisée native à la suite Maximo Application Suite.
« L’IA ne se limite plus à la prédiction, elle concerne désormais l’explication et l’automatisation, a déclaré Kendra DeKeyrel, vice-présidente chargée des produits et de l’ingénierie pour la gestion du cycle de vie des actifs chez IBM. Avec Condition Insight, nous intégrons l’IA agentique directement dans les workflows Maximo, afin que les équipes de maintenance puissent comprendre instantanément l’état des actifs et agir en toute confiance. »
« Maximo Condition Insight représente la prochaine génération d’IA pour les opérations, ajoute Stan Smith, directeur de programme, gestion des produits Maximo. En transformant des données complexes sur les actifs en informations claires et exploitables, nous aidons les entreprises à passer d’une maintenance réactive à des stratégies proactives qui améliorent la fiabilité et réduisent les coûts. »
Découvrez comment votre entreprise peut tirer parti de Maximo Application Suite et de ses capacités de gestion de la performance des actifs.