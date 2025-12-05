Intelligence artificielle Automatisation informatique

IBM présente Maximo Condition Insight : gestion exploitable de la performance des actifs grâce à l’IA agentique

Une nouvelle génération d’intelligence qui simplifie la maintenance proactive.

Publié le 5 décembre 2025
Illustration numérique du workflow IBM Maximo

IBM® Maximo Condition Insight, une nouvelle fonctionnalité alimentée par l’IA intégrée à IBM Maximo Application Suite, permet aux entreprises à forte intensité d’actifs d’obtenir des informations instantanées et explicables pour prendre en charge la maintenance conditionnelle (CBM).

Cette innovation aide les clients à passer d’une maintenance réactive à une maintenance prescriptive, en simplifiant la complexité et en accélérant la prise de décision avec l’IA agentique.

Partie intégrante de gestion de la performance des actifs nouvelle génération d’IBM

À mesure que les entreprises modernisent leurs opérations, Maximo Condition Insight étend les capacités d’IBM Maximo Asset Performance Management (APM) pour offrir une vue pilotée par l’IA des performances, de la fiabilité et des risques des actifs.

Condition Insight est une fonctionnalité d’IA agentique intégrée à Maximo APM, qui fonctionne de concert avec d’autres applications et fonctionnalités d’IA faisant partie de la suite Maximo Application Suite (MAS) plus large. Elle interprète les données relatives aux actifs afin d’expliquer leur état, de mettre en évidence les tendances émergentes et de recommander des mesures correctives afin de permettre une approche unifiée de maintenance conditionnelle (CBM) pilotée par l’IA dans l’ensemble de l’écosystème Maximo.

Optimisé par IBM watsonx, Condition Insight évalue les ordres de travail, les indicateurs, les données de séries temporelles, les relevés de compteurs, l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) et les alertes afin d’évaluer l’état des actifs, d’identifier des schémas de performance et de fournir des recommandations claires et exploitables, le tout communiqué dans un langage simple et compréhensible.

Vue de la fonctionnalité Condition Insight dans IBM Maximo Application Suite

L’importance de transformer la complexité en clarté

Les secteurs à forte intensité d’actifs subissent une pression croissante due au vieillissement des infrastructures, à la pénurie de main-d’œuvre et aux obligations de réduction des coûts. Les solutions CBM traditionnelles nécessitent souvent des mois d’intégration de données, de modélisation et de configuration technique.

Condition Insight lève cet obstacle en analysant les données des actifs en quelques secondes et en fournissant un résumé clair et explicite de leur état, des tendances et des actions recommandées, rendant ainsi l’IA pratique pour toutes les équipes de maintenance. 

Voici 4 avantages de l’IA :

  1. Informations instantanées : résume l’état des actifs à partir des compteurs, des KPI et des alertes en quelques secondes, sans modélisation des données, intégration ou configuration technique.
  2. Alignement stratégique : établit une correspondance entre l’état et les modes de défaillance afin de prescrire les activités de maintenance adaptées.
  3. Expérience conversationnelle : Maximo AI Assistant fournit une interface en langage naturel où les utilisateurs peuvent obtenir des réponses sur l’état de leurs actifs et les ordres de travail, les tendances et les causes profondes associés.
  4. Exécution automatisée : ces capacités d’IA seront bientôt en mesure de créer ou de mettre à jour automatiquement les ordres de travail en suivant les stratégies de maintenance prescrites, avec une intervention minimale de l’utilisateur.

Des avantages dans tous les secteurs

Les entreprises qui utilisent IBM Maximo Asset Performance Management et tirent parti de Condition Insight peuvent :

  • éviter les pannes coûteuses en anticipant les problèmes avant qu’ils ne surviennent ;
  • réduire les temps d’arrêt et les coûts d’exploitation grâce à des workflows prescriptifs et automatisés ;
  • combler le déficit de compétences en fournissant à tous les utilisateurs des conseils pilotés par l’IA sans configuration de science des données ;
  • améliorer la conformité et la durabilité grâce à des décisions de maintenance cohérentes et traçables.

Fournir une IA explicable dédiée aux entreprises

IBM combine le modèle de données d’actifs fiable de Maximo avec l’IA watsonx, offrant ainsi une IA explicable dédiée aux entreprises qui s’intègre directement dans les workflows de maintenance. Contrairement aux fournisseurs spécialisés qui nécessitent des configurations personnalisées, IBM fournit une solution évolutive et sécurisée native à la suite Maximo Application Suite.

« L’IA ne se limite plus à la prédiction, elle concerne désormais l’explication et l’automatisation, a déclaré Kendra DeKeyrel, vice-présidente chargée des produits et de l’ingénierie pour la gestion du cycle de vie des actifs chez IBM. Avec Condition Insight, nous intégrons l’IA agentique directement dans les workflows Maximo, afin que les équipes de maintenance puissent comprendre instantanément l’état des actifs et agir en toute confiance. »

« Maximo Condition Insight représente la prochaine génération d’IA pour les opérations, ajoute Stan Smith, directeur de programme, gestion des produits Maximo. En transformant des données complexes sur les actifs en informations claires et exploitables, nous aidons les entreprises à passer d’une maintenance réactive à des stratégies proactives qui améliorent la fiabilité et réduisent les coûts. »

En savoir plus

Découvrez comment votre entreprise peut tirer parti de Maximo Application Suite et de ses capacités de gestion de la performance des actifs.

Profitez de ses avantages dès aujourd’hui

Alex Melamed

Senior Product Manager

IBM