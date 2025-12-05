À mesure que les entreprises modernisent leurs opérations, Maximo Condition Insight étend les capacités d’IBM Maximo Asset Performance Management (APM) pour offrir une vue pilotée par l’IA des performances, de la fiabilité et des risques des actifs.

Condition Insight est une fonctionnalité d’IA agentique intégrée à Maximo APM, qui fonctionne de concert avec d’autres applications et fonctionnalités d’IA faisant partie de la suite Maximo Application Suite (MAS) plus large. Elle interprète les données relatives aux actifs afin d’expliquer leur état, de mettre en évidence les tendances émergentes et de recommander des mesures correctives afin de permettre une approche unifiée de maintenance conditionnelle (CBM) pilotée par l’IA dans l’ensemble de l’écosystème Maximo.

Optimisé par IBM watsonx, Condition Insight évalue les ordres de travail, les indicateurs, les données de séries temporelles, les relevés de compteurs, l’analyse des modes de défaillance et de leurs effets (AMDE) et les alertes afin d’évaluer l’état des actifs, d’identifier des schémas de performance et de fournir des recommandations claires et exploitables, le tout communiqué dans un langage simple et compréhensible.