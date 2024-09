Maintenir un niveau de performance optimal des équipements est un processus complexe et perpétuel. Un système de gestion de la maintenance informatisée (GMAO) facilite la tâche grâce à l'automatisation des ordres et des flux de travaux, la planification des interventions et la gestion des matériaux. Mais à mesure que les actifs gagnent en intelligence et en connectivité, les logiciels de gestion de la maintenance ne peuvent plus se contenter de réagir aux événements : ils doivent également prendre des mesures prédictives et préventives.

Grâce à sa puissante combinaison d'automatisation, de données IoT, d'analyses et d'IA, Maximo Application Suite peut prolonger le cycle de vie des actifs, contrôler les coûts et vous aider à attribuer les ressources de manière plus efficace. Dans cette courte démonstration, découvrez comment un responsable de la maintenance du secteur ferroviaire utilise des dashboards prédéfinis pour organiser facilement les activités de son équipe.