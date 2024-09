En matière d’optimisation des actifs, d’allocation des ressources et de gestion des ordres de travail, un système de gestion des actifs d’entreprise (EAM) est essentiel pour l’efficacité de la prise de décision concernant le contrôle des coûts et la budgétisation. La gestion efficace des actifs permet d’éviter l’augmentation des coûts de main-d’œuvre et de maintenance et la baisse du rendement de vos actifs (ROA), tout en assurant le respect des objectifs ESG (environnementaux, sociaux et de gouvernance) et des protocoles HSE (hygiène, sécurité et environnement).



IBM Maximo Application Suite, un ensemble d’applications de gestion du cycle de vie des actifs (ALM) leader sur le marché, permet d’optimiser les actifs physiques, de l’achat à la mise hors service, et de rationaliser la planification des investissements en actifs. Fort de plus de 30 ans d’expérience en technologie EAM, IBM Maximo propose des solutions conformes aux bonnes pratiques sectorielles qui contribuent à réduire les risques de sécurité et les coûts d’exploitation.

La nouvelle solution Maximo Work Order Intelligence alimentée par IBM watsonx utilise l’IA générative pour accélérer l’approbation des travaux, améliorer la qualité des données, fournir des recommandations précises en cas de défaillance du code et permettre le suivi des émissions pour soutenir les opérations et le reporting de durabilité de l’entreprise.