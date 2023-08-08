Comment choisir le meilleur logiciel de gestion d'actifs d'entreprise

Les grandes entreprises possèdent de nombreux actifs qui nécessitent une surveillance continue pour garantir une productivité optimale. Les actifs d’une entreprise peuvent être constitués de milliers de kilomètres de câblage électrique, tandis que, pour une autre, ce seront plutôt des équipements de fabrication ou des entrepôts. Quoi qu’il en soit, les grandes entreprises peuvent tirer profit d’un logiciel de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour gérer l’ensemble de leurs biens matériels. Même s’il existe de nombreux produits EAM sur le marché, cet article vous permettra de poser les bonnes questions pour trouver la solution adaptée à votre entreprise.

Les systèmes EAM sont une combinaison d’outils d’analyse avancée, d’outils de gestion et de services qui fonctionnent ensemble pour maintenir (ou contrôler) la performance des actifs opérationnels. Ils optimisent la qualité et l’utilisation des actifs physiques tout au long de leur cycle de vie, augmentent leur temps de fonctionnement productif et réduisent les coûts opérationnels.

Un logiciel EAM offre une vue consolidée des actifs de l’entreprise, accompagnée d’informations utiles sur leurs performances. Ces plateformes peuvent ingérer une grande quantité de données provenant de nombreuses sources et les utiliser pour vous aider à identifier les forces et les faiblesses d’une entreprise vaste et complexe.

Les systèmes de gestion des actifs d’entreprise peuvent aider à gérer des fonctions telles que la gestion du travail, la maintenance des actifs, la planification et l’ordonnancement, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les initiatives environnementales, de santé et de sécurité (EHS). L’EAM peut améliorer la productivité des employés en centralisant les informations sur les actifs et en identifiant les problèmes avant qu’ils ne surviennent afin de les résoudre en temps réel. L’analyse des données obtenues grâce à ce logiciel peut vous aider à identifier les redondances pour consolider les workflows.

Que vous traitiez de la logistique, des chaînes d’approvisionnement, des audits, de la gestion des services informatiques, des opérations de maintenance, de la gestion du personnel ou même des programmes de bien-être, une solution complète de gestion des actifs peut renforcer les fonctions de l’entreprise, améliorer la qualité et l’efficacité et, en fin de compte, augmenter les profits.