Comment choisir le meilleur logiciel de gestion d'actifs d'entreprise

Les grandes entreprises possèdent de nombreux actifs qui nécessitent une surveillance continue pour garantir une productivité optimale. Les actifs d’une entreprise peuvent être constitués de milliers de kilomètres de câblage électrique, tandis que, pour une autre, ce seront plutôt des équipements de fabrication ou des entrepôts. Quoi qu’il en soit, les grandes entreprises peuvent tirer profit d’un logiciel de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour gérer l’ensemble de leurs biens matériels. Même s’il existe de nombreux produits EAM sur le marché, cet article vous permettra de poser les bonnes questions pour trouver la solution adaptée à votre entreprise.
Les systèmes EAM sont une combinaison d’outils d’analyse avancée, d’outils de gestion et de services qui fonctionnent ensemble pour maintenir (ou contrôler) la performance des actifs opérationnels. Ils optimisent la qualité et l’utilisation des actifs physiques tout au long de leur cycle de vie, augmentent leur temps de fonctionnement productif et réduisent les coûts opérationnels.
Un logiciel EAM offre une vue consolidée des actifs de l’entreprise, accompagnée d’informations utiles sur leurs performances. Ces plateformes peuvent ingérer une grande quantité de données provenant de nombreuses sources et les utiliser pour vous aider à identifier les forces et les faiblesses d’une entreprise vaste et complexe.
Les systèmes de gestion des actifs d’entreprise peuvent aider à gérer des fonctions telles que la gestion du travail, la maintenance des actifs, la planification et l’ordonnancement, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les initiatives environnementales, de santé et de sécurité (EHS). L’EAM peut améliorer la productivité des employés en centralisant les informations sur les actifs et en identifiant les problèmes avant qu’ils ne surviennent afin de les résoudre en temps réel. L’analyse des données obtenues grâce à ce logiciel peut vous aider à identifier les redondances pour consolider les workflows.
Que vous traitiez de la logistique, des chaînes d’approvisionnement, des audits, de la gestion des services informatiques, des opérations de maintenance, de la gestion du personnel ou même des programmes de bien-être, une solution complète de gestion des actifs peut renforcer les fonctions de l’entreprise, améliorer la qualité et l’efficacité et, en fin de compte, augmenter les profits.
Newsletter sectorielle
Restez au fait des tendances les plus étonnantes du secteur dans le domaine de l’IA, de l’automatisation, des données et bien d’autres avec la newsletter Think. Consultez la déclaration de confidentialité d’IBM.
Lire la Déclaration de confidentialité d’IBM.
Vous recevrez votre abonnement en anglais. Vous trouverez un lien de désabonnement dans chaque newsletter. Vous pouvez gérer vos abonnements ou vous désabonner ici. Consultez la Déclaration de confidentialité d’IBM pour plus d’informations.
Dans tous les secteurs à forte intensité capitalistique, les entreprises sont confrontées au défi de maximiser la valeur de leurs actifs tout au long de leur cycle de vie. Un logiciel EAM est généralement composé de nombreux modules qui répondent à divers cas d’utilisation liés aux actifs. En voici quelques-uns parmi les plus courants :
L’identification du meilleur logiciel EAM implique un certain nombre de variables. Voici les principales fonctionnalités à rechercher :
IBM Maximo Application Suite est une plateforme de gestion des actifs intégrée et basée sur le cloud qui optimise les performances, contribue à prolonger la durée de vie des actifs et réduit les temps d’arrêt. De plus, il s’intègre aux applications d’entreprise courantes telles que les logiciels EAM, APM et CMMS afin de partager les données et d’améliorer les workflows.
IBM Maximo propose des fonctionnalités robustes de gestion des actifs, d’AEM mobile, de maintenance prédictive, de surveillance à distance et d’inspection visuelle. Il permet aux utilisateurs de rationaliser les procédures tout en contrôlant divers environnements, offre une évolutivité grâce à des applications supplémentaires et la flexibilité de ne payer que ce dont vous avez besoin.
Pour en savoir plus, réservez une démo live avec un expert IBM https://www.ibm.com/account/reg/fr-fr/signup?formid=DEMO-maximo
Identifiez le logiciel de gestion de la performance des actifs (APM) le mieux adapté à vos besoins.
Découvrez comment votre organisation peut générer une valeur significative en utilisant IBM Maximo pour gérer son parc d’actifs.
Augmentez le temps de fonctionnement, améliorez la productivité, réduisez les coûts de maintenance et mettez en place des opérations plus résilientes avec la solution de gestion des actifs d’IBM.
Découvrez comment Sund & Bælt utilise le logiciel Maximo d’IBM pour surveiller et gérer ses infrastructures critiques.
Découvrez comment VPI poursuit sa progression vers le zéro émission nette avec le logiciel IBM Maximo.
Maximisez les résultats liés à la maintenance de vos actifs en exploitant le pouvoir de l’IA générative grâce à une prise de décision basée sur les informations.
Utilisez l’IA et les informations sur les données pour optimiser la performance des actifs de bout en bout.
Transformez vos opérations à l’aide de données riches et de puissantes technologies d’IA pour intégrer les processus d’optimisation et favoriser une croissance intelligente.
Tirez le meilleur parti des actifs de votre entreprise avec IBM Maximo Application Suite, un ensemble intégré de logiciels intelligents. Gérez et surveillez vos actifs de manière plus efficace en utilisant l’analytique, l’IA et l’automatisation, y compris la maintenance prédictive pour améliorer la fiabilité des actifs.