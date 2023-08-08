Balises
Opérations métier

Comment choisir le meilleur logiciel de gestion d'actifs d'entreprise

Travailleurs dans un entrepôt

Les grandes entreprises possèdent de nombreux actifs qui nécessitent une surveillance continue pour garantir une productivité optimale. Les actifs d’une entreprise peuvent être constitués de milliers de kilomètres de câblage électrique, tandis que, pour une autre, ce seront plutôt des équipements de fabrication ou des entrepôts. Quoi qu’il en soit, les grandes entreprises peuvent tirer profit d’un logiciel de gestion des actifs d’entreprise (EAM) pour gérer l’ensemble de leurs biens matériels. Même s’il existe de nombreux produits EAM sur le marché, cet article vous permettra de poser les bonnes questions pour trouver la solution adaptée à votre entreprise.

Les systèmes EAM sont une combinaison d’outils d’analyse avancée, d’outils de gestion et de services qui fonctionnent ensemble pour maintenir (ou contrôler) la performance des actifs opérationnels. Ils optimisent la qualité et l’utilisation des actifs physiques tout au long de leur cycle de vie, augmentent leur temps de fonctionnement productif et réduisent les coûts opérationnels.

Un logiciel EAM offre une vue consolidée des actifs de l’entreprise, accompagnée d’informations utiles sur leurs performances. Ces plateformes peuvent ingérer une grande quantité de données provenant de nombreuses sources et les utiliser pour vous aider à identifier les forces et les faiblesses d’une entreprise vaste et complexe.

Les systèmes de gestion des actifs d’entreprise peuvent aider à gérer des fonctions telles que la gestion du travail, la maintenance des actifs, la planification et l’ordonnancement, la gestion de la chaîne d’approvisionnement et les initiatives environnementales, de santé et de sécurité (EHS). L’EAM peut améliorer la productivité des employés en centralisant les informations sur les actifs et en identifiant les problèmes avant qu’ils ne surviennent afin de les résoudre en temps réel. L’analyse des données obtenues grâce à ce logiciel peut vous aider à identifier les redondances pour consolider les workflows. 

Que vous traitiez de la logistique, des chaînes d’approvisionnement, des audits, de la gestion des services informatiques, des opérations de maintenance, de la gestion du personnel ou même des programmes de bien-être, une solution complète de gestion des actifs peut renforcer les fonctions de l’entreprise, améliorer la qualité et l’efficacité et, en fin de compte, augmenter les profits.

Cas d’utilisation de la gestion des actifs d’entreprise (EAM)

Dans tous les secteurs à forte intensité capitalistique, les entreprises sont confrontées au défi de maximiser la valeur de leurs actifs tout au long de leur cycle de vie. Un logiciel EAM est généralement composé de nombreux modules qui répondent à divers cas d’utilisation liés aux actifs. En voici quelques-uns parmi les plus courants :

  1. Inventaire complet des actifs critiques : constituez un catalogue complet des actifs critiques de votre entreprise, facile à gérer, en vous concentrant sur des éléments spécifiques des données, tels que l’emplacement, l’état, l’historique de maintenance et la documentation associée. Une base de données centralisée des actifs permet une meilleure visibilité et un meilleur contrôle sur les actifs.
  2. Maintenance préventive : mettre en œuvre un programme de maintenance préventive pour effectuer des inspections, des entretiens et des réparations réguliers. Un entretien programmé peut prévenir des pannes inattendues, prolonger la durée de vie des actifs et améliorer la fiabilité globale. Utilisez les logiciels EAM pour réduire les coûts de maintenance et planifiez et suivez efficacement les activités de maintenance.
  3. Contrôle de conformité : utilisez des techniques de contrôle de conformité pour collecter des données en temps réel sur les performances de l’actif. Surveillez des paramètres tels que la température, les vibrations et la consommation d’énergie afin de détecter les premiers signes de pannes potentielles. L’analyse de ces données permet d’identifier les besoins de maintenance et d’optimiser les performances des actifs.
  4. Gestion des bons de travail : mettre en place un système rationalisé de gestion des bons de travail pour suivre les actifs et hiérarchiser les tâches de maintenance. Le logiciel EAM peut automatiser la création de bons de travail, assigner des tâches aux techniciens, suivre l'avancement des travaux et conserver un historique des travaux réalisés. Une gestion efficace des bons de travail garantit des réparations opportunes et réduit les temps d’arrêt.
  5. Suivi des actifs : utilisez des technologies de suivi des actifs, telles que les codes-barres ou les étiquettes RFID, pour surveiller le mouvement et l’emplacement des actifs. Cela aide à identifier les actifs, à réduire les pertes ou les vols et à optimiser leur utilisation. Un logiciel EAM peut s’intégrer aux systèmes de suivi pour fournir une visibilité en temps réel de l’emplacement des actifs.
  6. Gestion des pièces de rechange : optimisez la gestion des stocks de pièces de rechange afin d’en garantir la disponibilité tout en minimisant les coûts. Un logiciel EAM peut vous aider à suivre l’utilisation des pièces de rechange, à réorganiser les pièces et à automatiser le réapprovisionnement des stocks. Une gestion efficace des pièces détachées évite les ruptures de stocks et réduit les excédents.
  7. Analyse des performances des actifs : tirez parti des capacités analytiques d’un logiciel EAM pour analyser les données de performance des actifs, identifier les tendances et prendre des décisions éclairées. L’analyse des indicateurs de performance des actifs aide à optimiser les plannings de maintenance, à identifier les opportunités d’amélioration des actifs et à accroître l’efficacité opérationnelle globale.
  8. Conformité réglementaire : assurez la conformité avec les réglementations et les normes applicables à la gestion des actifs dans votre secteur. Un logiciel EAM peut aider à suivre et à gérer les exigences de conformité, telles que les inspections, les certifications et les protocoles de sécurité. Le respect de la conformité minimise les risques juridiques et garantit l’intégrité des actifs.
  9. Gestion du cycle de vie des actifs : gérez les actifs tout au long de leur cycle de vie, de l’acquisition à la cession. Mettez en œuvre une approche structurée pour l’approvisionnement, l’utilisation, la planification de la maintenance et la mise hors service. Un logiciel EAM offre une visibilité sur l’ensemble du cycle de vie des actifs, permettant une meilleure prise de décision et une optimisation des coûts.
  10. Intégration avec d’autres systèmes : intégrez vos logiciels EAM avec d’autres systèmes SaaS et actifs informatiques, tels que la planification des ressources d’entreprise (ERP), la gestion de la relation client (CRM) et les systèmes de gestion financière. Cette intégration permet un échange de données fluide, améliore l’efficacité fonctionnelle et offre une vision globale des informations liées aux actifs.
Que rechercher

L’identification du meilleur logiciel EAM implique un certain nombre de variables. Voici les principales fonctionnalités à rechercher :

  • Fonctionnalité et caractéristiques : une solution EAM doit être une véritable solution de bout en bout, c'est-à-dire qu'elle doit vous permettre de superviser et de contrôler la fiabilité, la qualité et la performance des actifs dans l'entreprise. Tout doit être visible d'un seul point de vue. Une fois que le cycle de vie des actifs est gérable depuis un hub centralisé, vous pouvez intégrer les données des actifs avec les processus de maintenance pour prédire et modéliser le comportement des actifs depuis la conception jusqu’à l’amortissement et au remplacement, ce qui facilite la définition et le respect des KPI.
  • Intégration : une bonne plateforme EAM doit s’intégrer aux systèmes d’entreprise existants, tels que les ERP, SCADA, les systèmes financiers, les systèmes de gestion de la maintenance informatisée (CMMS) et les plateformes de l’Internet des objets (IdO). L’intégration facilite le partage des données, l’automatisation et la rationalisation des processus métier.
  • Évolutif : un logiciel EAM doit être personnalisable, s’adapter à la taille et à la complexité croissantes de vos opérations et offrir des configurations pour différents cas d’utilisation.
  • Compatible avec l’IA : il doit inclure une suite robuste de capacités d’intelligence artificielle (IA), afin que vous puissiez optimiser l’analyse des données et identifier rapidement les domaines dans lesquels de petits changements peuvent produire de grands résultats.
  • Convivialité : la qualité d’une solution EAM dépend de la capacité de l’utilisateur à en comprendre les fonctionnalités. Réfléchissez aux personnes qui utiliseront le logiciel au quotidien. Vous devrez rechercher des logiciels caractérisés par des interfaces intuitives afin que les utilisateurs ayant un éventail d’aptitudes techniques puissent tirer le meilleur parti de leurs fonctionnalités, avec des rapports pré-créés, des tableaux de bord et des visualisations. Une fonctionnalité principale est une application mobile simple, permettant aux techniciens d'effectuer un service sur le terrain en utilisant des appareils mobiles intelligents pour accéder aux données de l'actif en temps réel.
  • Service robuste : à l’échelle d’une grande entreprise, vous n’achetez pas simplement un produit standard. Les meilleurs fournisseurs vous accompagnent dans son implémentation et adaptent la solution à vos besoins. Recherchez des partenaires qui possèdent une solide expérience dans votre secteur et qui sont reconnus pour leurs services d’accompagnement, proposant des logiciels en constant développement, régulièrement mis à jour et bénéficiant d’une communauté d’utilisateurs dynamique.

Découvrez IBM Maximo

IBM Maximo Application Suite est une plateforme de gestion des actifs intégrée et basée sur le cloud qui optimise les performances, contribue à prolonger la durée de vie des actifs et réduit les temps d’arrêt. De plus, il s’intègre aux applications d’entreprise courantes telles que les logiciels EAM, APM et CMMS afin de partager les données et d’améliorer les workflows.

IBM Maximo propose des fonctionnalités robustes de gestion des actifs, d’AEM mobile, de maintenance prédictive, de surveillance à distance et d’inspection visuelle. Il permet aux utilisateurs de rationaliser les procédures tout en contrôlant divers environnements, offre une évolutivité grâce à des applications supplémentaires et la flexibilité de ne payer que ce dont vous avez besoin.

Pour en savoir plus, réservez une démo live avec un expert IBM https://www.ibm.com/account/reg/fr-fr/signup?formid=DEMO-maximo

