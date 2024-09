À mesure qu'une entreprise grandit, il peut devenir intenable de s'appuyer sur des systèmes de bons papier ou même sur des feuilles de calcul, car il faut gérer des besoins en matière de données qui sont en constante évolution. Les grandes entreprises et celles dont les besoins sont plus complexes peuvent investir dans un logiciel de gestion des bons de fabrication, comme les CMMS ou les systèmes EAM.

Outre la création et le suivi de base des bons de fabrication, les systèmes EAM et les CMMS utilisent des applications mobiles et des technologies cloud pour aider les équipes de maintenance à planifier la maintenance préventive, analyser les tâches terminées, visualiser et signaler les données et optimiser la gestion des stocks. L'intégration d'un système de gestion des ordres de mission peut vous aider à :