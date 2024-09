Gestion des travaux

Gérez de manière centralisée le travail planifié et non planifié, de la demande initiale à l'achèvement, en passant par l'enregistrement des chiffres réels.

Phases de maintenance

Passez de la maintenance corrective, où les réparations sont effectuées suite à l'apparition d'un problème, à la maintenance préventive (faisant appel à des réparations programmées) et à la maintenance prédictive, où les réparations sont effectuées parce que les données indiquent une défaillance imminente.

Planification et programmation

Visualisez sous forme graphique, sur un diagramme de Gantt, les interventions et les opérations de maintenance préventive programmées. Naviguez de manière intuitive dans la gestion des ordres de travail pour aider les coordinateurs à gérer les dépendances des tâches et des travaux.

Gestion de la chaîne logistique

Les actifs et les matériaux utilisés pour les entretenir font partie de la chaîne d'approvisionnement. Les solutions efficaces doivent incorporer des technologies IoT qui permettent d'intégrer la gestion des actifs d'entreprise aux systèmes de gestion de la chaîne logistique globale.

Santé et sécurité

Documentez et signalez les problèmes d'environnement, de santé et de sécurité. Réduisez les risques en utilisant l'analyse des incidents, la traçabilité des actions correctives et la gestion des changements de processus.

Mobilité

Accomplissez plus de tâches, de la lecture de compteurs à la capture de signatures électroniques, en passant par l'utilisation de codes-barres et des systèmes d'identification par radiofréquence (RFID). Tirez parti des fonctionnalités des smartphones, telles que les photos et la synthèse vocale, pour capturer des informations, fournir des outils et de la documentation, et assurer la collaboration.

Analyse

Exécutez des analyses étendues et améliorées, souvent optimisées par l'IA, pour obtenir des informations opérationnelles. Des modèles d'optimisation de l'utilisation peuvent être utilisés pour automatiser les processus de planification, de programmation et de gestion des travaux sur la base d'analyses.

Cloud

Prenez en charge les déploiements SaaS, hébergés dans le cloud ou hybrides pour maîtriser les coûts, améliorer la flexibilité du système et réduire la dépendance à l'égard de l'informatique.