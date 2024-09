Qu'est-ce que l'ITSM (IT Service Management) ?

L'intelligence artificielle (IA) devient rapidement un élément à part entière de nombreux processus métier, et ITSM n'y fait pas exception. Une récente enquête Gartner (lien externe à ibm.com) note que le nombre d'entreprises qui mettent en œuvre l'IA a augmenté de 270 % au cours des quatre dernières années, et plus de la moitié de ces entreprises envisagent ou appliquent également une forme d'IA pour ITSM.

Le cabinet Gartner prévoit que d'autres outils ITSM s'intégreront à ce qu'il appelle l'IA pour les opérations informatiques, ou AIOps, qu'il définit comme l'application d'apprentissage automatique dans l'ensemble de l'environnement opérationnel. La surveillance et ITSM sont concernés. En appliquant l'IA aux données provenant de sources multiples, AIOps doit permettre de prévoir les indisponibilités, de hiérarchiser les événements et d'améliorer l'analyse des causes premières plus efficacement.

