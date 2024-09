ITIL est une bibliothèque de meilleures pratiques pour la gestion des services informatiques et l'amélioration du support informatique et des niveaux de service. L'un des principaux objectifs d'ITIL est de garantir que les services informatiques s'alignent sur les objectifs de l'entreprise, même si ces derniers changent.

ITIL est l'abréviation d'Information Technology Infrastructure Library. L'acronyme a été utilisé pour la première fois dans les années 1980 par la Central Computer and Telecommunications Agency (CCTA) du gouvernement britannique, qui a répertorié des dizaines de meilleures pratiques de gestion des services informatiques et les a imprimées pour les distribuer. Aujourd'hui, ITIL ne fait plus référence à « Information Technology Infrastructure Library », mais est devenu un terme générique.

ITIL a considérablement évolué depuis son introduction à la fin du XXe siècle sous la forme d'une série de livres représentant plus de 30 volumes. Dans les années 2000, la deuxième version d'ITIL a rationalisé ces publications en les regroupant en ensembles correspondant à différents aspects de la gestion, des services et des applications informatiques. À peu près à la même époque, Microsoft a choisi ITIL comme standard pour faciliter le développement de son infrastructure Microsoft Operations Framework.

L'un des plus importants composants d'ITIL est la base de données de gestion de configuration (CMDB), qui constitue l'autorité centrale pour tous les composants, y compris les services, logiciels, composants informatiques, documents, utilisateurs et matériels, qui doivent être gérés pour fournir un service IT. La base de données CMDB assure le suivi de l'emplacement et des modifications de tous ces actifs et processus, ainsi que de leurs attributs et relations les uns avec les autres.

Le respect des principes ITIL permet d'identifier la cause première des problèmes dans votre environnement aussi rapidement que possible et de disposer de la visibilité appropriée sur les systèmes et les personnes pour prévenir de futurs problèmes.