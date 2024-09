La transformation numérique adopte une approche axée sur le client et le numérique d'abord dans tous les aspects d'une entreprise, de ses modèles de gestion aux expériences des clients en passant par les processus et les opérations. Elle utilise l'IA, l'automatisation, le cloud hybride et d'autres technologies numériques pour exploiter les données et favoriser des flux de travail intelligents, une prise de décision plus rapide et plus intelligente, et une réponse en temps réel aux perturbations du marché. Et finalement, elle modifie les attentes des clients et crée de nouvelles opportunités commerciales.

Si de nombreuses organisations ont entrepris une transformation numérique en réponse à une menace concurrentielle unique ou à une évolution du marché, il ne s'agit jamais d'une solution ponctuelle. Selon MIT Sloan Management Review (lien externe à ibm.com), "la transformation numérique est mieux considérée comme une adaptation continue à un environnement en constante évolution". Son objectif est de construire une base technique et opérationnelle, d'évoluer et de répondre de la meilleure façon possible aux attentes imprévisibles et en constante évolution des clients, aux conditions du marché et aux événements locaux ou mondiaux.

Il convient également de noter que, si la transformation numérique est une démarche des entreprises, ses effets vont bien au-delà de celles-ci. Comme le dit un expert de Red Hat® : "Mieux vivre grâce aux logiciels, c'est ça la transformation numérique (lien externe à ibm.com). Que pensez-vous de cette définition ? Il s'agit d'une définition solide, surtout si l'on considère que le « mieux vivre » inclut le fait de travailler et d'évoluer dans un monde qui promet de nouvelles opportunités, plus de commodité et une plus grande résistance au changement.

La transformation numérique explique pourquoi tant de domaines d'activité et de la vie sont fondamentalement différents de ceux d'il y a 20 ans. C'est aussi la raison pour laquelle nous vivons aujourd'hui à l'ère du numérique, à un degré ou à un autre.