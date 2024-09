Que sont les microservices ?

Les microservices sont susceptibles d'être au moins autant plébiscités par les dirigeants d'entreprise et les chefs de projet que par les développeurs. Il s'agit de l'une des caractéristiques les plus inhabituelles des microservices, car l'enthousiasme pour l'architecture est généralement réservé aux équipes de développement de logiciels. La raison est que les microservices reflètent mieux la manière dont de nombreux chefs d'entreprise souhaitent structurer et diriger leurs équipes et leurs processus de développement.

En d'autres termes, les microservices sont un modèle architectural qui facilite davantage un modèle opérationnel souhaité. Dans une récente enquête d'IBM portant sur plus de 1 200 développeurs et responsables informatiques, 87 % des utilisateurs de microservices s'accordent à dire que l'adoption des microservices offre des avantages en termes d'investissement et d'efforts.

Voici quelques-uns des avantages des microservices pour l'entreprise.

Déployables de manière indépendante

Ce qui caractérise principalement les microservices est sans doute le fait que les services étant plus petits et peuvent être déployés indépendamment. Aucune prise de décision venue « d'en haut » n'est plus nécessaire pour modifier une ligne de code ou ajouter une fonction dans une application.

Les microservices promettent aux organisations un antidote aux frustrations viscérales associées aux petits changements très chronophages. Il n'est pas nécessaire d'avoir un doctorat en informatique pour voir ou comprendre la valeur d'une approche qui facilite la rapidité et l'agilité.

Mais la rapidité n'est pas le seul avantage de cette méthode de conception des services. Un modèle organisationnel émergent courant consiste à rassembler des équipes transversales autour d'une problématique métier, d'un service ou d'un produit. Le modèle des microservices s'inscrit parfaitement dans cette tendance, car il permet à une organisation de créer de petites équipes transversales sur un service ou un ensemble de services et de les faire fonctionner de manière agile.

Le faible couplage des microservices permet également d'isoler les défauts et d'améliorer la résilience des applications. De plus, la petite taille des services, associée à leurs limites et à leurs modèles de communication clairs, permet aux nouveaux membres de l'équipe de comprendre plus facilement le codebase et d'y contribuer rapidement, un avantage évident en termes de rapidité et de moral pour les employés.

L'outil adapté au travail

Dans les modèles d'architecture à 3 niveaux traditionnels, une application partage généralement une pile commune, avec une grande base de données relationnelle prenant en charge l'ensemble de l'application. Cette approche présente plusieurs inconvénients évidents, dont le plus important est que chaque composant d'une application doit avoir en commun une pile, un modèle de données et une base de données, même s'il existe un outil clairement plus efficace pour la tâche pour certains éléments. Il en résulte une architecture de mauvaise qualité, ce qui est frustrant pour les développeurs qui savent qu'il existe une meilleure façon, plus performante, de créer ces composants.

En revanche, dans un modèle de microservices, les composants sont déployés de manière indépendante et communiquent par une combinaison de REST, de diffusion en flux d'événements en continu et de courtiers de messages, de sorte que la pile de chaque service peut être optimisée pour le service. La technologie évolue en permanence, et une application composée de plusieurs petits services est beaucoup plus facile et moins coûteuse à faire évoluer vers une technologie plus souhaitable dès qu'elle est disponible.

Une mise à l'échelle précise

Avec les microservices, les services peuvent être déployés individuellement, mais également mis à l'échelle individuellement. Correctement mis en œuvre, les microservices nécessitent moins d'infrastructure que les applications monolithiques, car ils permettent une mise à l'échelle précise des seuls composants qui le nécessitent, au lieu de l'ensemble de l'application dans le cas des applications monolithiques.

Il existe aussi des défis

Les avantages considérables des microservices s'accompagnent de défis importants. Passer d'une approche monolithique aux microservices implique une complexité de gestion accrue, beaucoup plus de services créés par un bien plus grand nombre d'équipes, déployés dans beaucoup plus d'emplacements. Des problèmes dans un service peuvent causer, ou être causés par, des problèmes dans d'autres services. Les données de consignation (utilisées pour la surveillance et la résolution des problèmes) sont plus volumineuses et peuvent être incohérentes entre les services. Les nouvelles versions peuvent causer des problèmes de rétrocompatibilité. Les applications impliquent davantage de connexions réseau, ce qui peut entraîner un plus grand de problèmes de latence et de connectivité. Une approche DevOps (comme nous le verrons ci-après) peut résoudre bon nombre de ces problèmes, mais l'adoption de DevOps comporte ses propres défis.

Néanmoins, ces défis n'empêchent pas de nouvelles adoptions des microservices ni un engagement accru de ceux qui les ont déjà adoptés. Une récente enquête d'IBM révèle que 56 % des non-utilisateurs actuels sont susceptibles ou très susceptibles d'adopter les microservices dans les deux prochaines années, et que 78 % des utilisateurs actuels des microservices augmenteront probablement le temps, les investissements et les efforts dévolus aux microservices.