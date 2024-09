Qu'est-ce que l'architecture orientée services (SOA, Service-Oriented Architecture) ?

Des spécialistes ont rempli quelques milliers de pages papier et numériques pour comparer l'architecture SOA et les microservices et définir les subtilités de leurs relations mutuelles. Les principales différences reprises dans cet article sont le couplage des composants et le champ d'application :

SOA est un type d'architecture d'intégration et un concept d'entreprise. L'architecture SOA permet aux applications existantes d'être exposées par le biais d'interfaces faiblement couplées, chacune correspondant à une fonction métier, ce qui permet aux applications d'une partie de l'entreprise étendue de réutiliser la fonctionnalité d'autres applications.





Une architecture de microservices est un type d'architecture d'application et un concept d'application. Elle permet de diviser les éléments internes d'une application unique en petites parties qui peuvent être modifiées, mises à l'échelle et administrées de manière indépendante. Elle ne définit pas la manière dont les applications communiquent entre elles ; pour cela, il faut revenir à l'échelle entreprise des interfaces de service fournies par SOA.

L'architecture de microservices est apparue et s'est étendue avec l'essor de la virtualisation, du cloud computing, des pratiques de développement Agile et de DevOps. La plupart des avantages des microservices dans ces contextes découlent du découplage des composants, qui simplifie et améliore les points suivants :

L'Agilité et la productivité des développeurs : les microservices permettent aux développeurs d'intégrer de nouvelles technologies à une partie de l'application sans en affecter le reste. Tout composant peut être modifié, testé et déployé indépendamment des autres, ce qui accélère les cycles d'itération.





les microservices permettent aux développeurs d'intégrer de nouvelles technologies à une partie de l'application sans en affecter le reste. Tout composant peut être modifié, testé et déployé indépendamment des autres, ce qui accélère les cycles d'itération. L'évolutivité : les microservices peuvent tirer le meilleur parti de l'évolutivité du cloud, chaque composant pouvant être mis à l'échelle indépendamment des autres pour répondre le plus rapidement possible aux demandes de charge de travail et utiliser les ressources informatiques le plus efficacement possible.





les microservices peuvent tirer le meilleur parti de l'évolutivité du cloud, chaque composant pouvant être mis à l'échelle indépendamment des autres pour répondre le plus rapidement possible aux demandes de charge de travail et utiliser les ressources informatiques le plus efficacement possible. La résilience : là encore, grâce au découplage, la défaillance d'un service n'a pas d'incidence sur les autres. En outre, chaque microservice peut répondre à ses propres exigences de disponibilité sans que les autres composants ou l'ensemble de l'application ne soient soumis aux plus grandes exigences de disponibilité communes.

Pour un examen plus approfondi des différences entre une architecture SOA et les microservices, consultez la rubrique « SOA et microservices : quelle est la différence ? »

À l'instar d'une architecture de microservices qui a le potentiel d'apporter des améliorations en termes d'agilité, d'évolutivité et de résilience à la conception des applications, ces mêmes techniques peuvent être appliquées à l'intégration. Cela est important car, au fil du temps, le modèle ESB fortement centralisé et l'équipe centralisée de spécialistes de l'intégration qui lui est associée peuvent devenir un goulot d'étranglement. En s'inspirant des principes des microservices , nous pouvons potentiellement décomposer un ESB en intégrations plus fines et décentralisées. C'est l'un des principes fondamentaux de l'intégration Agile.