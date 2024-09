IBM Cloud Pak for Integration est une plateforme d’intégration hybride qui applique les fonctionnalités de l’automatisation basée sur l’IA en boucle fermée pour prendre en charge plusieurs types d’intégration. La plateforme fournit un ensemble complet d’outils d’intégration au sein d’un environnement unique et unifié pour connecter les applications et les données dans n’importe quel environnement cloud ou sur site.

Le logiciel d’intégration de Cloud Pak for Integration libère les données métier en silos et les ressources telles que les API, connecte les applications sur site et dans le cloud et protège l’intégrité des données en transit avec la messagerie d’entreprise. La plateforme permet aussi l’interaction en temps réel avec les événements, transfère les données dans n’importe quel cloud, se déploie et évolue avec l’architecture cloud native et les services de base partagés, le tout avec une sécurité et un chiffrement de bout en bout de niveau entreprise.