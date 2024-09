Pour que chaque message compte Connectez des applications et microservices dans des centres de données privés, au sein d’environnements hybrides ou multicloud, et en périphérie de votre entreprise. Exploitez la valeur de vos données stratégiques existantes pour obtenir des informations en temps quasi réel. Seule la solution IBM MQ protège votre entreprise contre les données incorrectes et les erreurs d’application grâce à une livraison unique des messages. Découvrez les nouveautés de MQ et téléchargez la dernière version En savoir plus Tout pour les développeurs En savoir plus

Des milliers d’entreprises dans le monde comptent sur IBM MQ 90 % 90 % du top 100 du classement Forbes Global 2000 pour l’année 2022 Voir la liste 70 % 70 % du top 10 des entreprises de soins de santé du classement Forbes Global 2000 pour l’année 2022 Voir la liste 80 % 80 % du top 10 des entreprises pétrolières et gazières du classement Forbes Global 2000 pour l’année 2022 Voir la liste 60 % 60 % du top 10 des entreprises de médias du classement Forbes Global 2000 pour l’année 2022 Voir la liste

Avantages Protégez votre entreprise contre les risques Contrairement aux solutions concurrentes, IBM MQ ne perdra jamais un message ou ne livrera jamais un message plus d’une fois. Une messagerie simple et multi-styles Connectez divers systèmes en prenant en charge les files d’attente de messages, les événements ou PubSub, et en effectuant des transactions. Support technique 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an Une équipe IBM MQ dédiée se tient à votre disposition pour vous aider. Vous profitez également des conseils fournis par une grande communauté d’utilisateurs. La meilleure messagerie sur les marchés du monde entier Profitez de la même solution de messagerie éprouvée, hautement sécurisée et performante, peu importe votre environnement de déploiement. Une messagerie cloud native toujours disponible Avec son infrastructure minimale et son faible encombrement, MQ représente la solution idéale pour les déploiements cloud natifs à haute disponibilité. Une connectivité sécurisée à l’échelle de l’entreprise Protégez vos données grâce à des communications sécurisées TLS, à la gestion des accès aux identités, à la sécurité au niveau des messages, etc.

Fonctionnalités de connectivité Options de déploiement flexibles Déployez dans un cloud public ou privé au sein de machines virtuelles ou de conteneurs sur Docker, Kubernetes/Cri-O ou Red Hat OpenShift. Clusters uniformes Un équilibrage des charges de travail automatisé et intelligent vous permettant de concevoir des applications évolutives. Haute disponibilité et intuitivité Assurez la continuité de votre activité grâce à une haute disponibilité simple à configurer et offrant des temps de récupération rapides. Exploitation de la valeur des données existantes Tirez profit des données stratégiques à mesure qu’elles circulent dans l’entreprise pour alimenter les capacités d’analyse et d’IA. Conception sécurisée Protégez les données des menaces grâce à la gestion des accès des utilisateurs, aux communications sécurisées par TLS et bien plus encore. Liberté de développement Profitez d’une prise en charge étendue de langages, d’API et de protocoles de messagerie (y compris AMQP), ainsi que d’outils de gestion simples.

Connecter. Protéger. Simplifier. Connectivité universelle simple Déployez les gestionnaires de file d’attente rapidement et plus facilement. Connectez vos applications pour profiter d’un transfert de données fiable à l’échelle de l’entreprise. Vues à 360° de vos propriétés Affichez et gérez tous vos gestionnaires de files d’attente dans une seule et même console web IBM MQ, quel que soit leur environnement de déploiement. Une gestion simple Administrez et surveillez MQ en fonction de vos compétences. Utilisez les API REST, la console Web, l’interface de ligne de commande (CLI) et bien plus encore. Sécuriser les données métier Protégez vos données grâce à des mécanismes de sécurité rigoureux, notamment la gestion des accès, les certificats TLS et les options d’audit. Une tarification adaptée à tous les budgets Utilisez votre plan Lite gratuit aussi longtemps que vous le souhaitez et passez à tout moment au modèle de déploiement qui répond le mieux à vos besoins.

Les institutions financières utilisent beaucoup MQ. C’est une solution très performante. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Lire l’étude de cas

Études de cas Détaillant de produits alimentaires Un détaillant de produits alimentaires transfère chaque jour 50 millions de messages à travers le pays sans le moindre effort. Professional Provident Society Grâce à IBM MQ Advanced, le client a enregistré une baisse de 80 % des mesures correctives nécessaires suite à des audits et a éliminé 90 % du code système.