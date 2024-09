L’édition LTS est destinée aux systèmes qui exigent les plus hauts niveaux de stabilité. Les mises à jour effectuées pendant la période de support contiennent des correctifs pour les problèmes et les vulnérabilités identifiés. Les éditions CD ajoutent régulièrement de nouvelles fonctions à IBM® MQ et sont destinées aux clients qui souhaitent exploiter les dernières fonctionnalités et capacités d’IBM® MQ sans attendre le prochain cycle d’édition LTS. Les correctifs sont uniquement disponibles avec l’édition LTS et les deux dernières éditions CD.