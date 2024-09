Simplifiez votre parc informatique et réduisez vos coûts Des milliers d’entreprises du monde entier utilisent les solutions IBM MQ pour protéger leurs données et s’assurer qu’elles arrivent bien au bon endroit, au bon moment. MQ Appliance est un excellent choix pour les entreprises qui cherchent à simplifier leurs opérations de maintenance et à réduire leurs coûts. voici le M2003 La dernière génération d’IBM MQ Appliance est arrivée. Elle soutient la croissance des entreprises en garantissant la disponibilité et l’intégrité des données, tout en restant simple d’utilisation. Lire le communiqué

Avantages Une configuration simple Le firmware IBM MQ est préinstallé sur un matériel dédié et sécurisé, ce qui permet à vos équipes de prendre rapidement la solution en main. Des performances optimisées Traitez les workloads volumineux les plus exigeants grâce à une puissance de processeur supérieure, un stockage plus rapide et une capacité de mise en réseau accrue. Une architecture résiliente Mettez facilement en place une architecture hautement disponible et résiliente pour conserver l’accès aux données de messagerie en cas de panne. Réduction des coûts Réduisez vos coûts de matériel et de maintenance en simplifiant votre parc informatique et en éliminant le temps consacré à l’installation, à l’application de correctifs et à la maintenance d’environnements complexes. Des informations sans interruption Exploitez les données stratégiques à mesure qu’elles circulent dans l’entreprise à l’aide de files d’attente pour alimenter les analyses et l’IA. Protection contre les menaces Chiffrez vos données hautement sensibles et précieuses à toutes les étapes de leur parcours, sans rédiger de code complexe ni modifier les applications.

Fonctionnalité d’IBM MQ Une messagerie puissante Connectez divers systèmes en prenant en charge les files d’attente de messages, les événements ou PubSub, et la réalisation de transactions. Une distribution garantie Contrairement aux solutions concurrentes, IBM MQ ne perdra jamais un message ou ne livrera jamais un message plus d’une fois. La meilleure messagerie sur les marchés du monde entier Profitez de la même solution de messagerie éprouvée, hautement sécurisée et performante, peu importe votre environnement de déploiement. Des activités résilientes Un équilibrage des charges de travail automatisé et intelligent vous permettant de concevoir des applications évolutives. Liberté de développement Profitez d’une prise en charge étendue de langages, d’API et de protocoles de messagerie (y compris AMQP), ainsi que d’outils de gestion simples. Support technique 24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an Une équipe IBM MQ dédiée se tient à votre disposition pour vous aider. Vous profitez également des conseils fournis par une grande communauté d’utilisateurs.

Spécifications RAM 256 Go de RAM, 16 DIMM DDR4 de 16 Go Ports Ethernet Ports 1 GbE : 8

Ports 10 GbE : 4

Ports 40 GbE : 4

Ports 100 GbE : 2

Ports Ethernet de gestion 1 GbE : 2 (1 prenant en charge IPMI) Processeurs et disques 2 processeurs Intel Xeon Gold 6326 16 cœurs. QXS7 2,9 GHz, hyperthreading activé

4 disques SSD NVMe 3,2 To sous RAID avec mise en miroir matérielle

Études de cas Détaillant de produits alimentaires Un détaillant de produits alimentaires transfère chaque jour 50 millions de messages à travers le pays sans le moindre effort. Professional Provident Society Grâce à IBM MQ Advanced, le client a enregistré une baisse de 80 % des mesures correctives nécessaires suite à des audits et a éliminé 90 % du code système.

Les institutions financières utilisent beaucoup MQ. C’est une solution très performante. Paul Hatcher Head of Enterprise Messaging The Bank of New York Mellon Lire l’étude de cas