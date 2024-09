La session se concentre généralement sur la création d’un flux d’intégration automatisé. Une démonstration type couvre les points suivants :



- Nous commencerons par une visite guidée d’App Connect et de certaines de ses fonctionnalités, telles que la vue Designer Dashboard, l’option « flux généré par l’IA » pour les nouveaux flux d’intégration, et la page Catalogue qui contient les connecteurs prédéfinis prêts à l’emploi. Vous découvrirez également où trouver des connecteurs communautaires supplémentaires, le Connector Development Kit, la page Modèles et les journaux, où tous les flux d’informations sur les événements sont enregistrés.

- Nous créerons ensuite un flux automatisé. Par exemple, nous pourrons créer un flux qui vérifiera les nouveaux prospects dans Salesforce chaque jour à une heure prédéfinie et créera une tâche dans Asana, puis informera l’équipe concernée dans Slack. Nous vous expliquerons comment créer le flux de l’exemple, et nous discuterons de la façon dont ce flux peut être personnalisé pour effectuer diverses tâches et s’adapter à vos besoins uniques.

- Enfin, nous déploierons et testerons le flux créé.