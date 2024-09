Le temps que vous mettez pour lire cette phrase suffit pour transférer un fichier de 250 Mo de New York à Los Angeles avec IBM Aspera¹. Cette alternative aux logiciels de serveur FTP permet de transférer des fichiers de manière fiable et plus sécurisée. Contribuez à éliminer les goulots d’étranglement et les risques associés à la technologie FTP datant de plusieurs décennies pour transférer les fichiers et les ensembles de données les plus volumineux à la vitesse maximale.