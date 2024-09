Alors que les attaques visant les applications Web ont représenté 39 % de toutes les violations en 2021¹, IBM DataPower Gateway aide les entreprises à répondre à leurs besoins en matière de sécurité et d’intégration. Ses capacités professionnelles de sécurité, de contrôle et de prise en charge complète des protocoles de transport et de données incluent IBM MQ, Apache Kafka et les formats de données traditionnels essentiels aux entreprises.