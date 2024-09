Qu’est-ce que le DevOps ?

Pour accélérer le développement et améliorer la qualité, les équipes de développement ont commencé à adopter des méthodologies de développement du logiciel Agile au début des années 2000. Ces méthodologies sont itératives plutôt que linéaires et se concentrent sur des mises à jour plus petites et plus fréquentes de la base de code de l'application. Parmi ces méthodologies DevOps, les plus importantes sont l’intégration continue et la distribution continue (CI/CD).

Dans la CI/CD, de plus petits fragments de nouveau code sont fusionnés dans la base de code à intervalles fréquents, puis automatiquement intégrés, testés et préparés pour le déploiement dans l’environnement de production. Agile a morcelé l’approche « Big Bang », ce qui a également permis de compartimenter les risques.

Plus ces pratiques de développement agile accéléraient le développement et la livraison de logiciels, plus elles exposaient les opérations informatiques, le provisionnement des systèmes, la configuration, les tests d’acceptation, la gestion et la surveillance en silos, par exemple, comme le prochain goulot d’étranglement dans le cycle de vie de la distribution des logiciels.

Ainsi, le DevOps est issu d'Agile. Il a ajouté de nouveaux processus et outils qui étendent l'itération continue et l'automatisation du CI/CD au reste du cycle de vie de la livraison du logiciel. Il a également mis en place une collaboration étroite entre le développement et les opérations à chaque étape du processus.