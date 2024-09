Qu’est-ce que BizDevOps ?

Le DevOps est né de la volonté d’accélérer le processus de développement logiciel tout en minimisant les risques lors du déploiement de nouveaux produits ou fonctionnalités. Avant l’adoption du DevOps, les équipes de développement travaillaient souvent sur un produit ou une fonctionnalité pendant une période prolongée avec peu ou pas d’avis d’autres équipes. Il en a résulté des déploiements « big bang » ou à grande échelle de nombreuses nouvelles fonctionnalités qui ont échoué, ont dû être annulées et ont été coûteuses à réparer.

Grâce à une plus grande collaboration, les équipes de développement et opérationnelles ont pu partager leurs connaissances et leurs commentaires tout au long du processus, améliorant ainsi la visibilité et les capacités de supervision de toutes les parties prenantes. Les équipes DevOps ont également hiérarchisé l’automatisation de la gestion des performances, les opérations de test des nouveaux codes et le déploiement de nouvelles fonctionnalités. Cette stratégie a accéléré le processus de développement et réduit le nombre d’erreurs et d’inconnues lors du lancement de produit.

Cependant, il manquait au processus DevOps la contribution de l’équipe métier. Après de longues périodes de développement, les équipes DevOps étaient encore dans le flou quant à la capacité des produits et fonctionnalités qu’elles développaient à répondre aux objectifs métier les plus actuels de l’organisation. Une approche BizDevOps résout ce problème, faisant de la valeur commerciale un objectif central du développement de produits dès la conception. Pour ce faire, les équipes métier doivent être intégrées à chaque étape du processus de développement. Grâce à une description claire des problèmes métier que les nouveaux produits, fonctionnalités et déploiements sont censés résoudre, les équipes DevOps peuvent répondre plus efficacement aux besoins des utilisateurs et contribuer à la réalisation de leurs objectifs.