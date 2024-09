IBM Instana Observability découvre, cartographie et surveille automatiquement tous les services et composants de l’infrastructure, offrant ainsi une visibilité complète sur votre pile applicative. Il capture en continu chaque trace, détecte les changements en temps réel et fournit des informations détaillées pour automatiser la détection et la résolution des causes racines. L’approche moderne d’Instana en matière d’observabilité comprend :

dans l'ensemble de la plateforme, de l'instrumentation à la découverte, de la cartographie et du regroupement jusqu'à la visualisation des données et à l'analyse. Le contexte de l'application et de l'infrastructure pour vous permettre de comprendre immédiatement comment les problèmes d'un composant affectent les autres.



qui fournissent des recommandations d’atténuation en temps utile et permettent une résolution automatique des problèmes. Une tarification simple, prévisible et transparente, basée sur le nombre d’hôtes (physiques ou virtuels) surveillés.