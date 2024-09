L’amélioration du temps moyen de réparation (MTTR) nécessite une approche systématique de l’identification et du traitement des causes premières des défaillances et de la réduction du temps total nécessaire à leur réparation. Voici quelques mesures que les organisations peuvent prendre pour améliorer le MTTR :



Normaliser les processus de réparation : l’établissement de procédures de réparation normalisées peut aider à garantir une exécution cohérente et efficace des réparations. Cela peut inclure la documentation des procédures, l’établissement de listes de contrôle et la formation des techniciens.

Améliorer les procédures de dépannage : un traitement des incidents efficace peut aider à identifier rapidement la cause première d’un problème, réduisant ainsi le temps nécessaire à la réparation. Fournir aux techniciens des outils et processus numériques pour le traitement des incidents peut réduire le délai nécessaire à l’identification du problème.

Améliorer l’accès aux pièces détachées : garantir que les pièces détachées sont facilement disponibles peut réduire le temps de réparation d’un système ou d’un composant. Cela peut inclure la tenue à jour d’un stock contenant les pièces les plus utilisées, l’établissement de relations avec les fournisseurs et la mise en œuvre d’un système de suivi de l’utilisation des pièces et du réapprovisionnement.

Utiliser des techniques de maintenance prédictive et préventive : les programmes de maintenance, notamment les techniques telles que l’analyse des vibrations et l’analyse de l’huile, peuvent aider à identifier les problèmes potentiels avant qu’ils n’entraînent des tâches de maintenance non planifiées. Les systèmes d’alerte peuvent aider à repérer les anomalies avant qu’elles ne se transforment en incidents.

Mettre en œuvre un système de gestion de maintenance assisté par ordinateur (GMAO) : un GMAO peut aider les organisations à suivre les horaires des équipes de maintenance, les ordres de fabrication et l’historique des réparations, ce qui permet d’identifier plus facilement les domaines à améliorer et de mesurer l’efficacité des améliorations des processus de manière structurelle.

Effectuer une analyse de la cause première (RCA) : la réalisation d’une RCA peut aider à identifier les causes sous-jacentes des défaillances et à développer des stratégies pour les prévenir. En abordant la cause première d’un problème, les organisations peuvent réduire la probabilité de défaillances futures, établir des références et améliorer le MTTR.