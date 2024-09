Les informations contenues dans la base de données d’un système de GMAO soutiennent diverses fonctions du système pour fournir les capacités suivantes :

Gestion des ressources et du personnel : suivi des employés disponibles et des certifications de l’équipement. Attribuer des tâches spécifiques et constituer des équipes. Organiser les équipes et gérer les taux de rémunération.

Registre des actifs : stockage, accès et partage d’informations relatives aux actifs telles que :

Fabricant, modèle, numéro de série, classe et type d’équipement

Coûts et codes associés

Emplacement et position

Statistiques relatives aux performances et aux temps d’arrêt

Documentation, vidéo et images associées, telles que les manuels de réparation, les procédures de sécurité et les garanties

Disponibilité des compteurs, des capteurs et des instruments de l’Internet des objets (IdO)

Gestion des interventions : généralement considérée comme la fonction principale de la GMAO, la gestion des interventions comprend des informations telles que :

Numéro de l’intervention

Description et priorité

Type d’intervention (réparation, remplacement, planifié)

Codes de cause et de résolution

Personnel affecté et matériels utilisés

La gestion des interventions permet également de :

Automatiser la génération des interventions

Réserver du matériel et de l’équipement

Planifier et affecter les employés, les équipes et les périodes de travail

Vérifier l’état d’avancement et effectuer un suivi des temps d’arrêt

Consigner les coûts prévus et réels

Fournir la documentation et les supports de réparation et de sécurité associés à l’intervention

Maintenance préventive : automatiser le lancement des interventions en fonction du temps, de l’utilisation ou d’événements déclenchés. La maintenance préventive peut être utilisée pour organiser et associer les actifs entre plusieurs interventions. Séquencer et planifier les interventions préventives.

Gestion des matériels et des stocks: inventorier, distribuer et récupérer les équipements et les matériels de maintenance, réparation et exploitation (MRO) dans les zones de stockage, les centres de distribution et les installations. Gérer les fournisseurs, suivre le coût des stocks et automatiser le réapprovisionnement.

Rapports, analyses et audits: générez des rapports de maintenance dans des catégories telles que la disponibilité des actifs, l’utilisation des matériels, les coûts de la main-d’œuvre et des matériaux, les évaluations des fournisseurs, etc. Analysez les informations pour comprendre la disponibilité des actifs, les tendances de performance, l’optimisation des stocks MRO et d’autres informations pour étayer les décisions commerciales et rassembler et organiser les informations pour les audits.¹