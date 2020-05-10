L’une des décisions les plus importantes que doit prendre un secteur à forte intensité d’actifs est de savoir comment gérer et entretenir ses actifs (c’est-à-dire équipements, bâtiments et machines). Cette décision concerne tous les membres de l’entreprise, des opérateurs aux ingénieurs en passant par la direction. Il existe de nombreuses théories, certaines remontant aussi loin que l’Antiquité romaine, sur la manière de tirer le meilleur parti des machines dans une entreprise. La solution sera toutefois différente en fonction des besoins de l’entreprise et de la manière dont chacun utilise ses actifs. Dans cet article, nous allons nous intéresser au spectre complet de la gestion des actifs et comment faire le bon choix pour votre entreprise.
Aujourd’hui, la maintenance est devenue à la fois un art et une science. Nous consacrons beaucoup d’énergie à la conception d’approches et de techniques uniques pour faire quelque chose qui devrait être assez simple. L’objectif principal est de maintenir les machines dans un état proche du neuf, jusqu’à ce qu’elles soient irréparables ou obsolètes. Si cela ne vous semble pas trop difficile à première vue, c’est parce que l’environnement des approches et des solutions est devenu complexe, de nombreuses personnes ayant été déroutées par la divergence apparente de la gestion des actifs en de nombreuses choses très différentes. Nous entendons parler de GMAO, d’EAM, d’APM et d’OMG, cette dernière étant réservée aux pannes majeures.
La bonne nouvelle, c’est que les fondements de la gestion des actifs sont plus solides que jamais. Les travaux menés dans les domaines de la maintenance, de la fiabilité et de la gestion financière ont tous eu pour but d’aider les entreprises à comprendre comment elles peuvent collaborer pour maximiser la valeur de leurs actifs. Jetons un coup d’œil à l’évolution et aux domaines d’utilisation de chacun pour une réussite optimale.
Nous pouvons commencer modestement en termes de gestion des actifs avec les systèmes de gestion de la maintenance assistée par ordinateur (GMAO). La GMAO existe depuis quelques décennies. Elle est née de la nécessité de gérer les tâches fastidieuses liées à la programmation, à la gestion et à l’établissement de rapports sur les activités de maintenance. Les solutions de GMAO sont un excellent point de départ pour les entreprises. Leur principale valeur réside dans l’automatisation pour les équipes de maintenance ou de service sur le terrain. Elles aident à gérer les workflows, l’affectation des ressources et l’acheminement, fournissent des conseils pour les opérations et les réparations, et créent un enregistrement pour les rapports et les audits.
Les utilisateurs de la GMAO possèdent souvent également des plateformes d’EAM ou de gestion des actifs de l’entreprise, afin de répondre aux besoins plus larges de gestion des actifs de l’entreprise. Les systèmes EAM offrent la visibilité et le soutien nécessaires à l’ensemble de l’entreprise et des opérations. C’est le moteur des industries à forte intensité d’actifs, comme l’énergie, la fabrication, le transport, etc. Les solutions EAM utilisent des données de l’ensemble du cycle de vie des actifs : de la conception et la construction, en passant par l’exploitation, la maintenance et le remplacement des usines, équipements et installations. Elles vont au-delà de la maintenance et aident les entreprises à gérer les besoins accessoires liés aux actifs, tels que la sécurité, les considérations environnementales, les stocks ou la formation des employés, pour les entreprises qui utilisent les actifs pour livrer de la valeur.
Enfin, les entreprises à forte intensité d’actifs disposent généralement d’importants budgets d’investissement pour leurs équipements. Ces entreprises continuent à travailler pour mieux relier leurs actifs à la valeur de l’entreprise afin d’augmenter leur rendement. Elles cherchent à déployer des analyses plus puissantes associées à l’Internet des objets (IdO) et à l’intelligence artificielle (IA) via des solutions telles que la gestion de la performance des actifs (APM) et la planification des investissements dans les actifs (AIP). Ces solutions font le lien entre l’atelier de production et le bilan comptable en utilisant des données en temps réel sur la santé et la production des actifs. Elles modélisent en permanence la valeur et les risques des opérations, des stocks et des résultats de production actuels. En étant capables de mieux gérer, prévoir et optimiser leurs actifs, les opérations peuvent jouer un rôle plus important dans les résultats financiers de l’entreprise. L’intégration de données externes, provenant des fabricants, des conditions météorologiques et même de la réparation des équipements, est souvent facilitée par l’ouverture des plateformes associées à l’APM et à l’AIP.
Naviguer dans le spectre de la gestion des actifs peut s’avérer difficile. Le choix de la solution de gestion des actifs adaptée à votre entreprise dépendra de facteurs tels que la taille, les secteurs, les types d’actifs, les objectifs commerciaux et les investissements.
Naviguer dans le spectre de la gestion des actifs peut s'avérer difficile. Le choix de la solution de gestion des actifs adaptée à votre entreprise dépendra de facteurs tels que la taille, les secteurs, les types d'actifs, les objectifs commerciaux et les investissements.
