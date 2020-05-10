Aujourd’hui, la maintenance est devenue à la fois un art et une science. Nous consacrons beaucoup d’énergie à la conception d’approches et de techniques uniques pour faire quelque chose qui devrait être assez simple. L’objectif principal est de maintenir les machines dans un état proche du neuf, jusqu’à ce qu’elles soient irréparables ou obsolètes. Si cela ne vous semble pas trop difficile à première vue, c’est parce que l’environnement des approches et des solutions est devenu complexe, de nombreuses personnes ayant été déroutées par la divergence apparente de la gestion des actifs en de nombreuses choses très différentes. Nous entendons parler de GMAO, d’EAM, d’APM et d’OMG, cette dernière étant réservée aux pannes majeures.

La bonne nouvelle, c’est que les fondements de la gestion des actifs sont plus solides que jamais. Les travaux menés dans les domaines de la maintenance, de la fiabilité et de la gestion financière ont tous eu pour but d’aider les entreprises à comprendre comment elles peuvent collaborer pour maximiser la valeur de leurs actifs. Jetons un coup d’œil à l’évolution et aux domaines d’utilisation de chacun pour une réussite optimale.