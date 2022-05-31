Six raisons pour lesquelles vous avez besoin dès maintenant d’une stratégie de gestion intelligente des actifs

Le volume de données associées aux processus de gestion des actifs est en forte hausse. Ces données sont inestimables, mais seule une analyse appropriée permet de les exploiter. Aujourd'hui, plus de deux tiers des données sont inutilisées en raison de la complexité de l'intégration de multiples plateformes, appareils et actifs, et des processus lents et laborieux nécessaires pour les rendre exploitables. Le résultat ? Des performances opérationnelles médiocres et des problèmes de fiabilité, qui se manifestent surtout par des temps d'arrêt et des défauts.
C'est là que la gestion intelligente des actifs entre en jeu.
Les solutions de gestion intelligente des actifs (IAM) mettent les données et l’IA au service d’optimiser la performance critique des actifs et d’automatiser les opérations de l’entreprise.
Voici six raisons pour lesquelles votre entreprise a besoin aujourd’hui d’une gestion intelligente des actifs :
La gestion intelligente des actifs se concentre sur l'automatisation des processus opérationnels. Ceci permet de rationaliser la maintenance et la gestion des actifs afin de réduire les goulets d'étranglement et le travail manuel, améliorant ainsi le temps de fonctionnement, la productivité et les coûts.
Dans le monde de la gestion des bâtiments et des espaces, les entreprises utilisent des solutions intégrées de gestion du lieu de travail qui utilisent les données, l'IdO et l'IA. Ces solutions aident les entreprises à concevoir un lieu de travail sûr et flexible, à accroître l'engagement des employés et à améliorer l'efficacité opérationnelle.
Une gestion intelligente des actifs contribue à accroître les revenus grâce à une disponibilité et une fiabilité accrues des actifs.
Les compagnies minières, par exemple, utilisent des véhicules autonomes pour certaines tâches. L'équipement peut être surveillé à distance — parfois depuis l'autre bout du globe — pour vérifier la pression ou la température de l'huile et pour garder l'actif en marche. Les robots travaillant dans les mines souterraines peuvent fonctionner sans temps d’arrêt, atténuant ainsi les risques liés à des conditions dangereuses telles que l’incendie, les inondations, l’effondrement ou les contaminants atmosphériques toxiques.
La gestion intelligente des actifs facilite le déploiement des bonnes pratiques des secteurs, telles que des opérations plus durables.
Les solutions IAM peuvent intégrer l’IA, les données météorologiques, l’analyse des risques climatiques et la comptabilité carbone, permettant aux organisations de dépenser moins de ressources pour organiser ces données complexes et davantage pour les analyser afin d’obtenir des informations et d’agir.
La gestion intelligente des actifs implique la mise en place d'un système d'exploitation d'entreprise qui régit les opérations, les finances et la production à tous les niveaux d'une entreprise, de la direction à la ligne de front, et tout au long de la chaîne d'approvisionnement.
L’évolution des conditions économiques et réglementaires pousse les compagnies pétrolières et gazières à trouver constamment de meilleures façons de surveiller, gérer et entretenir les actifs tout en assurant la sécurité des employés.
L'entreprise pétrolière du Koweït avait besoin d'une solution de gestion des actifs capable d'intégrer cette large gamme de processus sous un seul parapluie. L'entreprise a amélioré ses objectifs de production grâce à une meilleure efficacité en déployant une solution IBM Maximo for Oil and Gas, non seulement dans ses opérations d'extraction et de forage pétroliers et gaziers, mais aussi dans les opérations, y compris les opérations maritimes et l'hôpital des employés.
La gestion intelligente des actifs intègre les données des actifs dans les applications no-code et low-code pour l’inspection visuelle, la surveillance à distance des actifs et la maintenance prédictive, éliminant les silos de contenu pour offrir une visibilité à l’échelle de l’Entreprise, le tout sans besoin de data scientists.
L’année dernière, IBM a aidé Toyota à passer d’une maintenance réactive basée sur les cycles à une maintenance proactive et axée sur la fiabilité. Désormais, le constructeur automobile peut détecter les anomalies et mesurer la santé des équipements à tout moment, tout en prédisant et corrigeant les pannes avant qu’elles ne surviennent.
Voyez comment IBM a aidé Toyota à construire une usine plus intelligente
La gestion intelligente des actifs est synonyme d'une architecture de données simple et sécurisée associée à une plateforme de gestion des actifs ouverte et extensible, permettant d'agir sur toutes les données, sur n'importe quel cloud et n'importe où.
