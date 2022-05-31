Six raisons pour lesquelles vous avez besoin dès maintenant d’une stratégie de gestion intelligente des actifs

Le volume de données associées aux processus de gestion des actifs est en forte hausse. Ces données sont inestimables, mais seule une analyse appropriée permet de les exploiter. Aujourd'hui, plus de deux tiers des données sont inutilisées en raison de la complexité de l'intégration de multiples plateformes, appareils et actifs, et des processus lents et laborieux nécessaires pour les rendre exploitables. Le résultat ? Des performances opérationnelles médiocres et des problèmes de fiabilité, qui se manifestent surtout par des temps d'arrêt et des défauts.

C'est là que la gestion intelligente des actifs entre en jeu.

Les solutions de gestion intelligente des actifs (IAM) mettent les données et l’IA au service d’optimiser la performance critique des actifs et d’automatiser les opérations de l’entreprise.

Voici six raisons pour lesquelles votre entreprise a besoin aujourd’hui d’une gestion intelligente des actifs :