On a souvent tendance à considérer la maintenance préventive et la maintenance prédictive comme des entités totalement distinctes. Malheureusement, cette tentative de simplification de la relation entre maintenance préventive et maintenance prédictive passe à côté d’un point essentiel.



En réalité, la maintenance prédictive est une forme avancée de maintenance préventive. Les deux types de maintenance tentent d’anticiper et d'éviter les défaillances mécaniques de manière proactive. Mais la maintenance prédictive pousse le concept encore plus loin.



Prenons l’exemple d’une seule pièce d’équipement industriel. En pratiquant la maintenance préventive sur cet équipement, nous pourrions utiliser des informations générales sur cette marque et ce modèle de machine pour formuler des estimations approximatives sur le moment auquel la maintenance régulière devra être effectuée. Nous saurions approximativement quand réaliser la maintenance.



La maintenance prédictive, en revanche, est beaucoup plus précise et, de ce fait, nécessite davantage de données. Les informations sur le cycle de vie prévu pour ce modèle d’équipement sont combinées aux données historiques sur les performances de cette unité en particulier. Une fois armés de ces données supplémentaires, les modèles de maintenance prédictive peuvent produire de puissantes prédictions qui permettent aux opérateurs de savoir avec certitude à quel moment les défaillances du système vont se produire.



Comme les réparations programmées par la maintenance prédictive ont lieu exactement avant qu’elles ne soient nécessaires (et non selon un calendrier général), aucune réparation inutile n’est effectuée, ce qui permet de réduire les budgets de maintenance.



La maintenance prédictive prospère en association avec l’IoT. Étant donné que les machines génèrent des mises à jour permanentes sur leurs activités et leur état, les modèles de maintenance prédictive obtiennent désormais l’abondance de données dont ils ont besoin pour produire des prévisions de maintenance indispensables.