Optimisez la santé des actifs et prévoyez les défaillances tout en prolongeant la durée de vie utile de vos actifs grâce à une stratégie qui privilégie les réparations et les remplacements. La maintenance prédictive conditionnelle basée sur des informations relatives à la santé des actifs provenant de données opérationnelles et d'analyses vous aide à exploiter vos données d'actifs.

IBM Maximo Health vous aide à comprendre l’état des actifs et équipements critiques grâce à des informations issues des données et des analyses, vous permettant ainsi de prendre des décisions de gestion et de maintenance plus pertinentes. En outre, IBM Maximo Predict unifie les données opérationnelles disparates en modèles de maintenance prédictive pilotés par l’analytique, qui optimisent la planification de la maintenance pour améliorer la fiabilité des actifs. Dans cette courte démonstration, vous découvrirez comment un ingénieur fiabilité utilise les méthodes d’évaluation de l’état de santé et les tableaux de bord personnalisables d’IBM Maximo Application Suite afin de prendre des décisions de maintenance orientées données et d’améliorer la stabilité du réseau d’énergie.