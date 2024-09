Sur le quai, des grues pesant 2 000 tonnes et mesurant 140 mètres soulèvent les conteneurs du navire et les déposent à terre. Dans le terminal, des dizaines de semi-remorques transportent ensuite ces conteneurs vers des grues automatisées pour les empiler ou vers BoxBay, un nouveau système de pointe qui stocke les conteneurs dans une structure métallique d’une hauteur allant jusqu’à 11 étages. Pour finir, les conteneurs sont récupérés par des clients externes ou des sociétés de camionnage.

Chez DP World, ce ballet complexe entre le fret et l’équipement fait partie du quotidien. En 2020, le fournisseur mondial de solutions de logistique et de chaîne d’approvisionnement a géré 71,2 millions de conteneurs pour des marques internationales telles que Ikea et Nissan. Mais pour Jan Cuppens, vice-président de DP World chargé de l’ingénierie mondiale, c’est leur travail de tous les jours : « Pour résumer, nous cherchons à acheminer une cargaison ou un conteneur aussi efficacement que possible d’un point A à un point B, et rendre le processus aussi simple et fluide que possible pour le client. »

Pour assurer le bon déroulement de ses opérations, DP World doit disposer de processus standardisés et de données fiables dans l’ensemble de l’organisation, en ce qui concerne notamment l’équipement, les travaux et la gestion des projets. C’est un défi de taille, DP World opérant dans 64 pays et comptant 55 terminaux maritimes dans le monde entier. Une partie de cette croissance vient de l’acquisition d’un grand nombre de terminaux en 2005, ce qui a fait passer le statut de DP World de simple opérateur local à un géant logistique mondial pratiquement du jour au lendemain.

Mais les nouveaux terminaux disposaient déjà de leurs propres systèmes et l’entreprise a dû relever de nouveaux défis opérationnels, se souvient M. Cuppens. « Chaque terminal avait son propre fonctionnement, ses propres processus et différents systèmes financiers, de maintenance et d’ingénierie. Les données que nous obtenions de ces systèmes n’étaient pas homogènes, et de nombreux processus étaient différents selon les terminaux. Il n’y avait pas de normes globales. »

Il poursuit : « Nous avons donc obtenu l’accord de passer à un système unique afin de gérer l’ingénierie à l’échelle mondiale et de normaliser nos processus. »