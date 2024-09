Pour s’adapter à ces tendances, Downer a opté pour la technologie IBM afin de créer TrainDNA, sa plateforme de gestion du matériel roulant. Malheureusement, à mesure que le temps passait, l’entreprise a réalisé qu’un simple logiciel ne lui suffirait pas. C’est en tout cas ce que révèle Adam Williams : « Nous étions tournés vers l’avenir, bien au-delà de ce que nous faisions déjà. Nous voulions améliorer le service proposé à nos passagers et nous tourner vers l’étranger. Mais s’implanter hors territoire signifiait aussi repenser certains aspects. Nous avons donc fait appel à un tiers. »

Aujourd’hui, Downer coordonne avec IBM Consulting™ le développement et l’amélioration continus de la plateforme TrainDNA qui, alimentée par la solution IBM® Maximo® Application Suite, exploite des analyses complexes et des données en quasi-temps réel afin d’assurer la maintenance prédictive de plus de 200 trains en Australie.

« L’expérience et les compétences en gestion des actifs matériels dont dispose IBM sont flagrantes, fait remarquer le responsable. Et ce n’est pas tout. L’entreprise nous permet également de travailler avec les données que nous recueillons, en les transformant en des informations qui ont de la valeur pour nos équipes, nos clients et leurs passagers. »

Ce dernier l’affirme par ailleurs, « grâce à TrainDNA, nous avons un visuel sur tous nos trains, qu’il s’agisse de leur emplacement, de leur respect des horaires et de leur état. Nous pouvons contrôler en temps réel tout le matériel présent dans chacun de nos wagons. Nous voyons ce que nos conducteurs voient, et plus encore. »

La plateforme numérique a boosté les performances de Downer, permettant à l’entreprise de proposer à ses passagers des services de haute qualité. Rien qu’au sein du centre de maintenance d’Auburn, Downer a doublé le nombre de trains qu’il lui était possible d’entretenir, tout en augmentant de 20 % l’efficacité de ses équipes. Et qui dit plus de trains mis en service dit aussi plus de facilité à permettre aux voyageurs de se déplacer où ils le souhaitent, au moment voulu.

« Travailler aux côtés d’IBM nous a aussi permis de développer plusieurs applications d’administration au sein de TrainDNA, ajoute le A. Williams. Nous disposons par exemple d’une application grâce à laquelle nous gérons l’identification et le déplacement de centaines de wagons avec lesquels nos équipes interagissent chaque jour dans les centres de maintenance et les gares de triage. Elle nous aide aussi à superviser la mise à l’écart des trains, en nous signalant où déconnecter un wagon du réseau électrique afin d’assurer l’entière sécurité de nos équipes de maintenance lors des interventions. »

« Tout cela se fait par le biais de Maximo, poursuit-il. Nous l’utilisons principalement pour la gestion rudimentaire des maintenances de routine, mais la solution nous permet aussi de gérer l’ensemble de la planification et des horaires de nos employés. Elle s’occupe également de la configuration et de la santé de tous nos actifs. Véritable source unique d’informations, on pourrait presque la comparer à la Bible, avec la présence des données des quelque 1 500 wagons présents dans notre flotte. »

Les informations recueillies pour ce pool de données sont regroupées à l’aide d’IBM MQ. « Nous nous servons d’IBM MQ pour toute la partie intégration, souligne Adam Williams. Toutes les 10 minutes, nous extrayons de chaque train environ 30 000 messages, soit 30 millions de messages par heure. »

Prochaine étape pour Downer et IBM ? L’ajout d’IBM Cloud Pak for Integration afin de rationaliser le flux de données sur la plateforme TrainDNA, ainsi que d’IBM Cloud Pak for Data, pour consolider, rationaliser et analyser ces données. L’équipe conjointe prévoit également d’optimiser la solution à l’aide d’IBM Cloud Pak for Watson AIOps, qui viendra définir des règles encadrant les alarmes déclenchées par les informations recueillies et toute modification liée apportée aux workflows.

De même, l’équipe du client a l’intention de tirer parti des outils disponibles sur IBM WebSphere® Hybrid Edition pour moderniser les applications existantes de l’entreprise et adopter une architecture cloud native. Enfin, IBM Instana® Observability viendra fournir aux opérateurs système une fonction de contrôle des performances applicatives, leur permettant d’acquérir une visibilité en temps réel afin d’éliminer les silos et résoudre plus rapidement les problèmes.